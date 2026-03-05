Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, în timpul vizitei sale oficiale la Varșovia, că România este deja protejată de „umbrela nucleară” a NATO, întrebat despre oferta președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare pentru aliații europeni.

Șeful statului român a fost întrebat cum se poziționează față de oferta președintelui francez, Emmanuel Macron, ca România să participe la „umbrela nucleară”.

„România, ca toate țările NATO, este sub umbrela nucleară a NATO, oferită de Statele Unite. Apoi, ca țară membră NATO, România participă la deciziile și programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței. Din acest punct de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a declarat președintele Nicușor Dan, la Varșovia.

„Mai departe, în relația cu Franța, noi avem un parteneriat strategic pe mai multe paliere. Acest parteneriat este în extindere”, a mai spus Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, în timpul vizitei oficiale a șefului statului român la Varșovia.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat recent că Franța este dispusă să deschidă o dezbatere privind extinderea protecției oferite de arsenalul său nuclear către aliații europeni, în contextul discuțiilor despre consolidarea securității continentului.

Ministra de Externe, Oana Ţoiu a declarat marţi, la Varşovia că România este una dintre ţările care au fost invitate la la discutia pe tema iniţiativei preşedintelui francez Emmanuel Macron vizând creşterea stocului de ogive nucleare al Franţei şi de explorare a unei cooperări mai strânse în materie de descurajare cu partenerii europeni interesaţi.

Editor : M.I.