Live TV

Video Ministrul Muncii anunță controale în unitățile protejate: „Închidem robinetul băieților deștepți”

Data actualizării: Data publicării:
petre florin manole
Petre Florin Manole. Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Ministrul Muncii Petre Florin Manole a anunțat că a semnat un ordin prin care echipe mixte de control sunt deja în teren pentru a verifica unităţile protejate autorizate, pentru că până recent nu exista niciun control real al acestor unităţi („zero controale”).

„Închidem robinetul băieţilor deştepţi care folosesc unităţile protejate autorizate ca să maximizeze profituri şi să profite de facilităţile fiscale. Am schimbat regulile jocului. Echipe mixte de control sunt deja în teren. Şi vom schimba şi legislaţia”, a scris ministrul Muncii, duminică pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a explicat că Agenţia Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi nu a avut niciodată capacitatea să verifice: „Cu un singur om la Corpul de Control nu poţi supraveghea un întreg sistem în care sunt 950.000 doar beneficiari persoane cu dizabilităţi, fără să mai vorbim despre aceste unităţi protejate. Lucrurile acestea se opresc astăzi aici. Pentru că am mai înţeles ceva. Legislaţia este prea slabă”.

De exemplu, susţine Florin Manole, în prezent nu există verificări în teren înainte de autorizare.

„Practic, pe hârtie, totul poate arăta bine, poate arăta perfect, fără ca cineva să verifice realitatea. Mai mult, autorizaţia se dă pentru sediu dar activitatea se poate desfăşura în alte locuri, care nu erau verificate. Asta creează abuzuri şi spaţiu pentru abuzuri. Am înţeles că sistemul trebuie corectat. Şi asta vom face. Pentru că acest mecanism trebuie să fie despre oameni, nu doar despre profit”, a concluzionat ministrul Muncii.

Potrivit legii, unităţile protejate sunt acele unităţi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Fanatik.ro
Preşedintele lui Dinamo, atac devastator la arbitru după victoria cu U Cluj: „Am auzit că e FCSB-ist! Nu...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Când va fi prezentat Gică Hagi ca selecţioner al României! Ultimele informaţii de la FRF
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
O nouă zi liberă pentru români în luna mai. Propunerea a fost înregistrată în Parlament
Digi FM
Duminica Tomii 2026, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ce este bine să NU faci în ultima zi a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Accident grav: un mort și 6 răniți. VIDEO Singurele imagini din momentul tragediei
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Ministrul muncii va demisiona luni. Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor cu 300 lei pe care a promis-o?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...