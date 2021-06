Reacția unei supraviețuitoare din Colectiv după o nouă amânare în dosar: „Justiţia taie pe viu din speranţa mea că se va face dreptate”

Alexandra Furnea, supravieţuitoare a incendiului din clubul Colectiv, reacționează după ce judecătorii au reunit dosarele și au amânat verdictul în procesul „Colectiv” pentru la toamnă. „Ca un chirurg rău şi nepriceput, Justiţia îşi vede şi ea de „lucrare” şi taie - pe viu însă - din speranţa mea că se va face dreptate”, a scris tânăra pe Facebook.

„22 septembrie, 2021. 4 operaţii. Număr anesteziile pe care le voi suferi până atunci. Nu mai măsor demult timpul în zile, luni şi ani, ci în intervenţii. Ca un chirurg rău şi nepriceput, Justiţia îşi vede şi ea de „lucrare” şi taie - pe viu însă - din speranţa mea că se va face dreptate în dosarul Colectiv. Taie şi extirpă şansa la normalitate a acestui neam”, se arată în mesajul scris pe Facebook de Alexandra Furnea.

Tânăra amintește cum tragedia din Colectiv i-a schimbat viața.

„În lumea reală, stau singură în faţa unui laptop şi citesc acte de încheiere şi ştiri despre cele mai recente termene din faza de apel a dosarului Colectiv. Zilele de 14, 15 şi 16 iunie trebuiau să marcheze finalul calvarului acestor aproape 6 ani de bâjbâieli ale Justiţiei. Nu s-a întâmplat, ba dimpotrivă. Întâi, Curtea a propus din oficiu punerea în discuţie a schimbării încadrării juridice a faptelor inculpaţilor. Apoi, nu a putut să cadă de acord cu privire la acest aspect şi a decis ceva halucinant: disjungerea dosarelor. S-au format astfel două grupe de inculpaţi – cei „de rând” (patronii şi artificierii) şi cei „premium”, a căror cauză a fost amânată pentru toamna acestui an. Mai departe, aflu că, de fapt, disjungerea nu se poate face în faza apelului şi s-a propus din nou reunirea dosarelor, după ce se hotărâse cu vehemenţă separarea lor, în ciuda obiecţiilor corecte ridicate de absolut toţi avocaţii părţilor civile şi de procurorii DNA. La ultimul termen, aberaţia disjungerii a fost înlăturată şi dosarele s-au reunit...deşi porniseră prin a fi reunite. Un nou termen în dosarul „re-reunit” va avea loc în data de 22 septembrie. Ce se va petrece atunci, doar Dumnezeu ştie”, scrie Alexandra Furnea.

”Într-o lume mai apropiată de cea reală, una în care am crezut de fiecare dată când am mers la vot, de fiecare dată când am apărat Justiţia din România, de fiecare dată când am ieşit în stradă, săptămâna aceasta ar fi pus capăt unui proces care durează deja de mult prea mult timp”.

Alexandra Furnea spune că „în lumea cu adevărat reală, şedinţele din cadrul apelului pendulează între diletantism, intenţii îndoilenice, găselniţe disperate, spectacole groteşti şi vociferări jignitoare”.

„Aţi înnebunit sau ce? Am şi eu limitele mele!”, zbiară, revoltată, o judecătoare. Nu ştiu ce ar răspunde alţii, dar eu pot să-i spun, pe un ton blând şi respectuos, că da, am înnebunit. S-a întâmplat când mi s-au topit ochelarii în palme, în timp ce ardeam într-un club care trebuia să fie sigur. S-a întâmplat când ţipetele prietenilor mei au fost înghiţite de vaierul flăcărilor. S-a întâmplat când am văzut zeci de tineri răniţi, unii inconştienţi, alţii în agonie, întinşi pe asfaltul din faţa Colectivului, aşteptând o salvare care nu mai venea. S-a întâmplat când am căzut pe bordură, lângă băiatul fără păr şi fără pleoape, care se uita în gol, de nerecunoscut, incapabil să clipească”.

Dosarele incendiului din clubul „Colectiv” au fost reunite miercuri, după ce cu o zi înainte Curtea de Apel București hotărâse ca foștii patroni să fie judecați separat de funcționarii implicați în dosar. Finalul procesului, deși era programat pentru miercuri, a fost amânat astfel cu trei luni, din cauza neînțelegerilor privind procedura de judecată.

