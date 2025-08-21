Armata română a trimis ordine de chemare „pentru clarificarea situației militare” rezerviștilor din București și din județul Ilfov. Aceste ordine sunt pentru actualizarea datelor personale ale cetățenilor și au, de asemenea, legătură cu un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei, programat în luna octombrie, în perioada 12-20 octombrie, a declarat, la Digi 24, colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției de Informații și Relații Publice a MApN.

„Aceste ordine sunt primite de cetățenii care figurează în rezerva operațională a MApN - cei care au efectuat stagiul militar obligatoriu până în 2007, precum și militari, polițiști și cei din alte instituții ale sistemul de apărare care au trecut în rezervă și se încadreaazî în vârsta de a fi prezenți în rezerva operațională. Nu e vorba doar de cetățenii care au făcut stagiul militar obligatoriu, pot fi chemați și rezerviști care provin din cadrele active”, a spus colonelul Popovici.

Reprezentantul MApN a precizat că astfel de de proceduri sunt normale și că armata încearcă să actualizeze datele rezerviștilor.

„Poate și-a schimbat buletinul, poate e inapt, poate suferă de o boală”, a spus șeful Direcției de Informații din minister. „O persoană cred că poate primi într-o viață maxim trei astfel de invitații. Nu ne focalizăm pe o anumită persoană sau pe o anumită zonă, pur și simplu chemăm periodic cetățenii din Rmânia pentru actualzarea datelor personale”.

Colonelul Popovici a explicat ce se întâmplă cu persoanele care primesc un astfel de ordin de chemare.

„Odată ajunși la unitatea militară, participă cel mult o zi, de dimineața până seara, pe durata a 8 ore. De obicei (rezerviștii - n.r.) iau cunoștință cu unitatea respectivă și cu misiunile unității respective. Poate acum trei ani erau într-o unitate de infanterie, iar acum, din cauza vârstei, au fost mutați la o unitate logistică. Vede militarii activi de acolo, cunoaște comandantul, participă la o ședință de tragere, se familiarizează cu mediul de acolo”, a spus colonelul Cristian Popovici.

Rezerviștii „primesc și o masă caldă”, a mai adăugat reprezentantul MApN. Acesta a precizat că angajatorul e obligat prin lege să asigure angajatului care primește ordin de chemare concediu suplimentar plătit, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar județean.

Editor : M.L.