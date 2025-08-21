Live TV

Video Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării

Data actualizării: Data publicării:
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
Rezerviști ai armatei române în cadrul unui exercițiu de mobilizare, imagine de arhivă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Armata română a trimis ordine de chemare „pentru clarificarea situației militare” rezerviștilor din București și din județul Ilfov. Aceste ordine sunt pentru actualizarea datelor personale ale cetățenilor și au, de asemenea, legătură cu un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei, programat în luna octombrie, în perioada 12-20 octombrie, a declarat, la Digi 24, colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției de Informații și Relații Publice a MApN.

„Aceste ordine sunt primite de cetățenii care figurează în rezerva operațională a MApN - cei care au efectuat stagiul militar obligatoriu până în 2007, precum și militari, polițiști și cei din alte instituții ale sistemul de apărare care au trecut în rezervă și se încadreaazî în vârsta de a fi prezenți în rezerva operațională. Nu e vorba doar de cetățenii care au făcut stagiul militar obligatoriu, pot fi chemați și rezerviști care provin din cadrele active”, a spus colonelul Popovici.

Reprezentantul MApN a precizat că astfel de de proceduri sunt normale și că armata încearcă să actualizeze datele rezerviștilor.

„Poate și-a schimbat buletinul, poate e inapt, poate suferă de o boală”, a spus șeful Direcției de Informații din minister. „O persoană cred că poate primi într-o viață maxim trei astfel de invitații. Nu ne focalizăm pe o anumită persoană sau pe o anumită zonă, pur și simplu chemăm periodic cetățenii din Rmânia pentru actualzarea datelor personale”.

Colonelul Popovici a explicat ce se întâmplă cu persoanele care primesc un  astfel de ordin de chemare.

„Odată ajunși la unitatea militară, participă cel mult o zi, de dimineața până seara, pe durata a 8 ore. De obicei (rezerviștii - n.r.) iau cunoștință cu unitatea respectivă și cu misiunile unității respective. Poate acum trei ani erau într-o unitate de infanterie, iar acum, din cauza vârstei, au fost mutați la o unitate logistică. Vede militarii activi de acolo, cunoaște comandantul, participă la o ședință de tragere, se familiarizează cu mediul de acolo”, a spus colonelul Cristian Popovici.

Rezerviștii „primesc și o masă caldă”, a mai adăugat reprezentantul MApN. Acesta a precizat că angajatorul e obligat prin lege să asigure angajatului care primește ordin de chemare concediu suplimentar plătit, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar județean.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Rachetă sol sol
4
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
e on preluare
5
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM...
Imediat după ce a devenit tată, Ianis Hagi a primit un mesaj care i-ar putea schimba cursul carierei
Digi Sport
Imediat după ce a devenit tată, Ianis Hagi a primit un mesaj care i-ar putea schimba cursul carierei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0399404727
Europa adoptă tactica lui Putin în negocierile cu Trump pentru pace...
perchezitii trafic de droguri
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le...
parinti
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau...
Asian doctor holding antibiotics capsule pills in blister packaging for treatment infection patient in hospital, Pharmacy drugstore concept.
Ministerul Sănătății retrage prevederea care limita accesul...
Ultimele știri
A murit „cel mai simpatic judecător din lume”. Celebrul Frank Caprio avea 88 de ani
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
HARTĂ Cod galben de caniculă în sudul țării. Temperaturile ajung din nou la 38 de grade
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Dictatorul din Venezuela mobilizează aproape 5 milioane de oameni după amenințările SUA
profimedia-1015128687 (1)
Avertismentul lui Sîrski: Numărul uriaș de militari cu care Rusia „alimentează” frontul în fiecare lună, în ciuda pierderilor
Zapad 2025
Semne că Rusia s-ar pregăti pentru un război cu NATO. Ce se află în spatele exercițiilor militare comune din Belarus, din septembrie
transportoare blindate lynx germane fabrica
Rheinmetall va produce transportoare blindate Lynx în România. Compania germană de armament își extinde prezența în țară
canalul bastroe
Controversă privind dragorul ucrainean lovit de o mină care a explodat pe canalul Bîstroe: Armata română a aflat din presă
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevăratul motiv pentru care prințul William este reticent să se împace cu fratele lui, Harry: „Meghan e...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Vlad Pascu, distrus de justiție! Avocații au dat greș, judecătorii au decis că va sta ani buni după gratii
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba...
Pro FM
Taylor Swift, declarații rare despre relația cu Travis Kelce. Cum s-a îndrăgostit de el: „Gestul lui romantic...
Film Now
Nicole Kidman, îmbrățișări calde cu fiicele sale. Imagini rare din vacanța de vară, alături de familie. „Acum...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
O categorie de pensionari ia mii de lei în plus la pensie în septembrie. Documentele au fost trimise
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Dublă întâlnire. Jennifer Aniston și Jim Curtis, la cină cu actrița Courteney Cox și iubitul acesteia...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie