A luat foc pe mare, iar salvatorii sunt într-o misiune contracronometru pentru recuperarea victimelor. Acesta este scenariul unui dezastru în Marea Neagră, folosit pentru un exercițiu de amploare care să testeze reacția autorităților. La exercițiu au fost trimise și două elicoptere, unul al Forțelor Navale, iar celălalt de la Baza Militară Kogălniceanu.

Exercițiul are ca scop testarea modului în care intervin autoritățile din România în cazul unei situații grave pe mare. Practic, se testează modul în care intervin pompierii, angajații Gărzii de Coastă, dar și cei ai Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, toți coordonați de Autoritatea Navală Română.

Scenariul acestui exercițiu presupune că, în largul Mării Negre, pe o navă s-a produs o explozie, apoi a izbucnit un incendiu, iar mai multe persoane sunt rănite.

Practic, salvatorii trebuie mai întâi să repereze nava, să stingă incendiul, să salveze marinarii, să acorde primul ajutor răniților, apoi să îi aducă la mal pentru a fi transportați la spital.

Autoritățile spun că era nevoie de acest scenariu pentru că astfel de evenimente chiar s-au întâmplat în Marea Neagră. Marinarii au povestit că navele pe care se aflau au fost lovite de drone, la bord au izbucnit incendii, vapoarele s-au scufundat, iar autoritățile din România au intervenit pentru a-i salva.

Editor : C.S.