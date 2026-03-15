Rezultate surprinzătoare după ce oamenii de știință au măsurat auzul ariciului european

Aricii ar putea comunica nu doar prin sforăituri, mormăituri și pufăituri, potrivit oamenilor de știință care au descoperit frecvența auzului acestui animal. Aceste creaturi aud sunete la o frecvență mult mai înaltă decât oamenii, ceea ce înseamnă că ar putea comunica între ele cu sunete pe care noi pur și simplu nu le putem auzi, informează BBC.

Descoperirea ar putea fi un „punct de cotitură” pentru acest animal, care este în declin în Marea Britanie și Europa, potrivit dr. Sophie Rasmussen de la Universitatea din Oxford.

Ar putea ajuta oamenii de știință să găsească modalități de a proteja animalele de zgomotele stresante din centrele de salvare sau să dezvolte repelenți sonori pentru a descuraja aricii să se apropie de mașini care îi pot ucide, cum ar fi mașinile, mașinile de tuns iarba sau cositoarele.

„Am vrut să investighez dacă ar fi posibil să se creeze repelenți sonori specifici pentru arici, deoarece populația acestora este în declin în toată Europa. Așadar, ne-am propus să măsurăm pentru prima dată auzul ariciului european”, spune Rasmussen.

În colaborare cu bioacusticieni care măsoară auzul la animale, ea a dezvoltat o coloană sonoră cu impulsuri și bipuri pentru a fi redată aricilor anesteziați dintr-un centru de salvare.

Cercetătorii au măsurat răspunsurile creierului animalelor pentru a identifica frecvența sunetelor pe care le puteau auzi.

„Am descoperit, spre marea mea surprindere și bucurie, că aricii pot auzi până la 85 kHz”, a spus Rasmussen.

Oamenii pot auzi până la 20 kHz, iar toate sunetele de peste această frecvență sunt numite ultrasunete. Pisicile aud până la 45 kHz, în timp ce câinii aud până la 65 kHz.

După ce au construit un model 3D al urechii unui arici, oamenii de știință au descoperit că aceasta are un lanț rigid de oase care permite trecerea eficientă a sunetelor de înaltă frecvență, în mod similar cu ecolocația liliecilor.

„Este uimitor, deoarece acest lucru ne permite să construim repelenți sonori țintiți care nu ne deranjează pe noi sau animalele noastre de companie”, spune ea.

Se estimează că mii de arici mor în fiecare an în accidente rutiere în Marea Britanie și în alte țări europene, iar animalul este clasificat ca fiind aproape amenințat de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

Rasmussen speră să colaboreze cu companii pentru a înțelege dacă pot fi proiectate dispozitive audio care să alunge aricii de mașini, mașini de tuns iarba sau cositoare.

Unele mașini au deja dispozitive montate pentru a descuraja animalele mari, cum ar fi căprioarele.

„Când aricii trec unul pe lângă celălalt, se poate observa că interacționează. Poate că este vorba doar de reacții chimice la mirosul celuilalt”, spune ea.

„Dar imaginați-vă că, de fapt, ei vorbesc tot timpul și noi pur și simplu nu îi putem auzi”, spune ea.

Cercetarea este publicată în revista Biology Letters.

Editor : Sebastian Eduard