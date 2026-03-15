Rezultate surprinzătoare după ce oamenii de știință au măsurat auzul ariciului european

Aricii ar putea comunica nu doar prin sforăituri, mormăituri și pufăituri, potrivit oamenilor de știință care au descoperit frecvența auzului acestui animal. Aceste creaturi aud sunete la o frecvență mult mai înaltă decât oamenii, ceea ce înseamnă că ar putea comunica între ele cu sunete pe care noi pur și simplu nu le putem auzi, informează BBC.

Descoperirea ar putea fi un „punct de cotitură” pentru acest animal, care este în declin în Marea Britanie și Europa, potrivit dr. Sophie Rasmussen de la Universitatea din Oxford.

Ar putea ajuta oamenii de știință să găsească modalități de a proteja animalele de zgomotele stresante din centrele de salvare sau să dezvolte repelenți sonori pentru a descuraja aricii să se apropie de mașini care îi pot ucide, cum ar fi mașinile, mașinile de tuns iarba sau cositoarele.

„Am vrut să investighez dacă ar fi posibil să se creeze repelenți sonori specifici pentru arici, deoarece populația acestora este în declin în toată Europa. Așadar, ne-am propus să măsurăm pentru prima dată auzul ariciului european”, spune Rasmussen.

În colaborare cu bioacusticieni care măsoară auzul la animale, ea a dezvoltat o coloană sonoră cu impulsuri și bipuri pentru a fi redată aricilor anesteziați dintr-un centru de salvare.

Cercetătorii au măsurat răspunsurile creierului animalelor pentru a identifica frecvența sunetelor pe care le puteau auzi.

„Am descoperit, spre marea mea surprindere și bucurie, că aricii pot auzi până la 85 kHz”, a spus Rasmussen.

Oamenii pot auzi până la 20 kHz, iar toate sunetele de peste această frecvență sunt numite ultrasunete. Pisicile aud până la 45 kHz, în timp ce câinii aud până la 65 kHz.

După ce au construit un model 3D al urechii unui arici, oamenii de știință au descoperit că aceasta are un lanț rigid de oase care permite trecerea eficientă a sunetelor de înaltă frecvență, în mod similar cu ecolocația liliecilor.

„Este uimitor, deoarece acest lucru ne permite să construim repelenți sonori țintiți care nu ne deranjează pe noi sau animalele noastre de companie”, spune ea.

Se estimează că mii de arici mor în fiecare an în accidente rutiere în Marea Britanie și în alte țări europene, iar animalul este clasificat ca fiind aproape amenințat de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

Rasmussen speră să colaboreze cu companii pentru a înțelege dacă pot fi proiectate dispozitive audio care să alunge aricii de mașini, mașini de tuns iarba sau cositoare.

Unele mașini au deja dispozitive montate pentru a descuraja animalele mari, cum ar fi căprioarele.

„Când aricii trec unul pe lângă celălalt, se poate observa că interacționează. Poate că este vorba doar de reacții chimice la mirosul celuilalt”, spune ea.

„Dar imaginați-vă că, de fapt, ei vorbesc tot timpul și noi pur și simplu nu îi putem auzi”, spune ea.

Cercetarea este publicată în revista Biology Letters.

Editor : Sebastian Eduard

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
”S-a încheiat”. Bani pentru iranieni: anunț din Orientul Mijlociu!
Te-ar putea interesa și:
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader, cercetat de polițiști după acuzații de hărțuire sexuală. Facultatea de Drept a anunțat suspendarea sa
tanc Arici
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații masive din cablu de oțel
sediul AUR vandalizat
Sediul central al AUR din Capitală a fost vandalizat. Momentul, surprins pe camerele de supraveghere. Polițiștii fac cercetări
EXPLOZIE_SET_FINAL_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia rămâne sub restricții. Poliția și firmele de utilități, în teren pentru evaluări
URMARI_EXPLOZIE_37_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Autoritățile audiază zeci de martori pentru stabilirea cauzelor exploziei din Rahova. „Zona afectată este foarte instabilă”
Recomandările redacţiei
KC-135 Stratotanker
Primele trei avioane cisternă KC-135 Stratotanker au aterizat în...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al...
d trumo la microfon gestuiculeaza, steaguri sua in spate
Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să...
avioane cisterna
Ministrul Apărării, despre cele 3 avioane tip cisternă sosite în...
Ultimele știri
Un bărbat urmărit internaţional şi două hoaţe, prinşi de poliţişti în Cluj după ce au trecut cu mașina pe roşu la semafor
Sute de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale AIE intră pe piaţă pentru a calma şocul provocat de războiul din Iran
CIA i-a spus lui Trump că fostul lider suprem al Iranului era reticent ca fiul său să preia puterea: „Nu era perceput ca inteligent”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără...
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cum a reacționat familia Alexandrei Dukadam la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Era mai...
Adevărul
Mișcarea strategică a Italiei: guvernul Meloni explorează revenirea la energia nucleară după 40 de ani
Playtech
Ce se întâmplă cu vacanţele din Egipt în acest moment: răspunsurile românilor pe grupurile de Facebook...
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Digi Sport
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Rusia a deschis un dosar penal împotriva Olandei, pe care o acuză furtul „aurului scitic” din Crimeea. Unde...
Newsweek
PSD, ultimatul pentru Bolojan: Creșteți pensiile cu 1.000 lei pentru 3.000.000 pensionari. Cade Guvernul?
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Corbii sunt mai inteligenţi decât se credea. „Ei stăpânesc cunoştinţe mult mai vaste decât știam noi că este...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică