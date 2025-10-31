Live TV

Video Sediul central al AUR din Capitală a fost vandalizat. Momentul, surprins pe camerele de supraveghere. Polițiștii fac cercetări

Data publicării:
sediul AUR vandalizat
Captură foto din video postat pe pagina de Facebook a Alianței pentru Unirea Românilor.

Sediul AUR din Capitală a fost vandalizat, în noaptea de miercuri spre joi, după cum reiese și din imaginile afișate pe pagina de Facebook a partidului. Polițiștii au fost la fața locului și sunt efectuate în continuare cercetări pentru a identifica persoana bănuită de actele de vandalism.

„Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune. Ura și violența nu pot fi instrumente politice. Cine atacă sedii, simboluri și chipurile eroilor noștri nu apără democrația, o distruge. România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug”, arată o postare pe pagina de Facebook a AUR, însoțită și de un video care arată două persoane care scriu cu spray mesaje pe bannerele partidului.

Poliția Capitalei a transmis, într-un comunicat de presă, că joi, polițiști de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Secția 1 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 41 de ani, reprezentant al unei organizații politice din Sectorul 1, cu privire la faptul că, pe gardul instituției, ar fi fost scrise mesaje cu caracter denigrant.

Totodată, au fost provocate distrugeri la nivelul unor bannere amplasate pe gardul respectiv.

„Polițiștii deplasați la fața locului au demarat activitățile specifice, în cauză fiind efectuate cercetări în vederea identificării și depistării persoanei bănuite de comiterea faptelor sesizate. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 1 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a mai spus sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

