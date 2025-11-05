Live TV

Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații masive din cablu de oțel

tanc Arici
Foto: Militarnyi

„Coliviile” din plasă montate pe turela tancurilor rusești, care au provocat atât de multe comentarii la începutul războiului sunt deja istorie, pentru că pe fron au apărut alte accesorii, care mai de care mai ingenioase.

Forțele ruse au prezentat astfel un „arici” de asalt — tancuri echipate cu structuri masive anti-drone din cabluri de oțel, plasă antimine și sisteme de război electronic.
Imaginile publicate pe canalul Vodohrai Telegram arată un T-80BVM cu o plasă antimine TMT-K și un T-72B3 cu plasă antimine KMT-7, scrie Militarnyi.

Ambele vehicule sunt echipate cu suprastructuri mari asemănătoare cu „grătare”, înfășurate dens în cabluri de oțel care acoperă secțiunile superioare, posterioare și parțial frontale ale tancurilor.

Șasiul tancurilor este, de asemenea, acoperit cu cabluri de oțel.

Pe T-80BVM, un sistem de război electronic este montat deasupra structurii din cabluri de oțel.

Protecția este destinată în primul rând pentru a contracara dronele FPV, care sunt utilizate pe scară largă de-a lungul liniei frontului.

Spre deosebire de blindajul suplimentar standard, care adesea nu reușește să oprească dronele, aceste structuri „arici” pot deteriora elicele dronelor, încurca structura aeronavei în cabluri și dezactiva focosul.

Cu toate acestea, modificările cresc semnificativ greutatea și dimensiunea vehiculului și complică funcționarea acestuia.

