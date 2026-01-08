Live TV

Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme (surse medicale)

Spital Buăzu
SJU Buzău. Foto: Ciprian Sterian
Circumstanțele decesului Surse medicale

Medicii legişti au finalizat necropsia în cazul tânărului de 25 de ani care a murit în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în timp ce se afla internat în aşteptarea unei intervenţii chirurgicale la femur.

Potrivit concluziilor medico-legale, cauza morţii a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi. Decesul a generat un val de reacţii în spaţiul public, dar şi proteste din partea membrilor comunităţii din care acesta făcea parte.

Circumstanțele decesului

Necropsia a fost efectuată la solicitarea familiei, în prezenţa unui expert-parte, ca măsură de precauţie, pentru a clarifica circumstanţele decesului şi pentru a elimina eventualele suspiciuni privind posibile erori medicale.

Potrivit concluziilor medico-legale, cauza morţii a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi. În fapt, un cheag de sânge s-a format şi a migrat, provocând o hemoragie şi blocând arterele pulmonare.

Tânărul de 25 de ani fusese imobilizat în urma unei fracturi de femur suferite într-un accident rutier petrecut pe 2 ianuarie.

Surse medicale precizează că tromboembolismul pulmonar este un risc cunoscut în astfel de situaţii, iar pe durata spitalizării pacientului i-ar fi fost administrat tratament anticoagulant, tocmai pentru a preveni apariţia unei asemenea complicaţii. Tratamentul ar fi trebuit să îi menţină starea sub control până luni dimineaţă, când era programată intervenţia chirurgicală pentru fractura de femur.

Surse medicale

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este aşteptată, în continuare ,să vină cu lămuriri în legătură cu motivele pentru care operaţia nu a fost realizată mai devreme.

Potrivit unor surse medicale, motivul amânării intervenţiei ar fi lipsa tijei necesare pentru stabilizarea fracturii, însă această informaţie nu a fost confirmată oficial de reprezentanţii SJU Buzău.

Cazul rămâne în atenţia opiniei publice, iar familia tânărului aşteaptă clarificări suplimentare privind modul în care a fost gestionată situaţia medicală înainte de producerea decesului.

 

