Robert Cazanciuc, despre adoptarea a 25 de ordonanțe de urgență: Aproape o lovitură de stat

Vicepreședintele Senatului Robert Cazanciuc a declarat că adoptarea celor 25 de ordonanțe de urgență în ședința de marți seara a guvernului reprezintă ”aproape o lovitură de stat”. ”A fost o reacție disperată că unii își pierd niște pârghii financiare sau politice”, a completat el.

"Cele 25 de ordonanțe de urgentă al căror conținut nu îl cunoaște nimeni, înseamnă aproape o lovitură de stat. Nu poți să modifici sistemul electoral dintr-o dată, fără să știe nimeni despre ce este vorba, să dai sistemul public de sănătate unor privați pur și simplu pentru că poți face acest lucru, în ciuda tuturor semnalelor de alarmă pe care PSD-ul le-a tras, că acest OUG pe sănătate înseamnă ca românii să plătească de aici în colo punându-și în pericol viețile atunci când nu au bani să plătească (..) 24 de Ordonanțe sau 28, că nici nu știu câte au fost în final duc la o criză politică.", a declarat Robert Cazanciu, pentru Mediafax.

Robert Cazanciuc a precizat că Guvernul Orban știa foarte bine că moțiunea va trece și a forțat adoptarea unor acte normative în interesul PNL.

"Guvernul Orban știa foarte bine că nu poate să mai rămână începând cu ziua de astăzi, că moțiunea de cenzură are voturile să treacă și a forțat până la ce orice limită imaginabilă adoptarea unor acte normative în interesul PNL și care nu au nicio legatură cu interesul românilor. Niciunul din actele adoptate nu are legătură cu interesul românilor și are legătură cu niște privați cum e în cazul OUG pe sănătate sau cu un interes politic meschin al PNL în momentul de fată. Sunt lucruri care trebuiau dezbătute în Parlament, de dimineată până seară cum s-a mai făcut, dar nu să afle o ţară întreagă că ai 24-28 de OUG pe ordinea de zi, despre care nu știa nimeni.", a mai declarat social-democratul.

"A fost o reacție disperată că unii își pierd niște parghii financiare sau politice. PNL nu este deloc interesat de bunul mers al vieții românilor singurul program al PNL este de a arunca țara în criză pentru că pe fondul crizei unii profită. Interesul cetățenilor nu este acesta. Oamenii ăștia cred că nu își dau seamă în ce loc se află (...) Se comportă ca niște vătafi pur și simplu.", a subliniat acesta.

Guvernul Orban a adoptat, marți seara, într-o ședință ce s-a terminat spre miezul nopții, nu mai puțin de 25 de ordonanțe de urgență și 31 de hotărâri de guvern.

Redactare G.M.