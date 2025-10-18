Live TV

Exclusiv Rogobete, anunț pentru persoanele evacuate din blocul distrus de explozie, care urmează tratamente medicale

Data publicării:
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto. Digi24

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că autoritățile medicale au organizat un flux pentru persoanele evacuate în urma exploziei din cartierul Rahova, persoane care erau pe tratamente cronice sau dependente de insulină.

„La nivelul Ministerului Sănătăţii, împreună cu conducerea ASSMB, s-a organizat un flux medical pentru persoanele evacuate. Mai multe spitale din Bucureşti oferă asistenţă medicală în regim ambulatoriu pentru persoanele evacuate. Aici vorbim despre persoane care erau pe tratamente cronice, dependenţi de insulină şi aşa mai departe. Noi, împreună cu ASSMB, le-am asigurat această medicaţie şi sunt monitorizaţi, respectiv beneficiază de asistenţă medicală în regim ambulatoriu”, a declarat Alexandru Rogobete la Digi24.

El a vorbit și despre starea răniților în urma exploziei, confirmând că pacientul care a suferit arsuri grave a ajuns în Austria, unde a fost transferat la o clinică din Graz.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
pompieri explozie rahova 1
5
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Digi Sport
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie sector 5 bis
Cum s-a produs explozia devastatoare din Rahova. Filmul tragediei
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un nou caz de scurgere de gaze. Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș...
soldați străini din armata rusă capturați de ucraineni
Agenta de turism, coafeza și războiul. Două rusoaice au trimis...
Vlad Oprea
Vlad Oprea își reia funcția de primar al orașului Sinaia. Liberalul a...
Ultimele știri
Mărturii ale locatarilor blocului din Rahova în care a fost explozia. „Am ieșit pe balcon și m-am uitat în sus, n-am mai văzut 2 etaje”
Incendiu la o magazie aflată lângă un cămin de bătrâni din Cornetu. Pompierii au găsit o persoană moartă înăuntru
Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta, fără probleme privind sancțiunile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, acordă un interviu mai multor jurnaliști.
Bujduveanu se va întâlni cu Distrigaz după explozia din Rahova: Sigiliile decorative nu salvează vieți
Explozie în Rahova.
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri și peste 280 de oameni, consiliați de psihologi
pacient ars scos pe targa din avion, ambulantieri langa el
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Un pacient cu arsuri a fost transferat în Austria
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
masina de politie
Primele audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratorul și președintele blocului dau declarații în fața polițiștilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Fanatik.ro
Florin Cernat, dezvăluiri terifiante despre lupta cu cancerul: „Mi s-a spus că am ajuns prea târziu!”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de...
Adevărul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000...
Playtech
Unde se montează corect detectorul de gaz în bucătărie. Poziția contează enorm
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Dezvăluiri cutremurătoare despre cei doi copii găsiți morți într-o baltă, în Vaslui: hainele se aflau pe mal
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu