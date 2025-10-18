Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că autoritățile medicale au organizat un flux pentru persoanele evacuate în urma exploziei din cartierul Rahova, persoane care erau pe tratamente cronice sau dependente de insulină.

„La nivelul Ministerului Sănătăţii, împreună cu conducerea ASSMB, s-a organizat un flux medical pentru persoanele evacuate. Mai multe spitale din Bucureşti oferă asistenţă medicală în regim ambulatoriu pentru persoanele evacuate. Aici vorbim despre persoane care erau pe tratamente cronice, dependenţi de insulină şi aşa mai departe. Noi, împreună cu ASSMB, le-am asigurat această medicaţie şi sunt monitorizaţi, respectiv beneficiază de asistenţă medicală în regim ambulatoriu”, a declarat Alexandru Rogobete la Digi24.

El a vorbit și despre starea răniților în urma exploziei, confirmând că pacientul care a suferit arsuri grave a ajuns în Austria, unde a fost transferat la o clinică din Graz.

Editor : B.P.