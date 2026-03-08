Live TV

Miniștrii finanțelor din G7 se vor reuni luni pentru a „evalua situaţia din Golf”

Data publicării:
g7 ue germania marea britanie sua franta canada italia japonia
Foto: Profimedia Images

O reuniune a miniştrilor de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) va fi organizată de preşedinţia franceză în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT) pentru a „evalua situaţia din Golf”, a anunţat duminică Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor. 

„Această reuniune a fost organizată special ca răspuns la evenimentele din ultimele zile şi este destinată să ofere oportunitatea de a evalua situaţia din Golf dintr-o perspectivă economică”, a precizat Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor într-un comunicat de presă transmis AFP, conform Agerpres. 

Reuniunea va fi prezidată, de la Bruxelles, de ministrul francez al Finanţe, Roland Lescure, care se va afla în capitala Belgiei cu ocazia unei reuniuni a Eurogrupului. Sunt invitaţi, de asemenea, miniştrii de Finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din ţările G7 (Statele Unite, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia). 

Această reuniune a oficialilor din domeniul financiar este programată să dureze o oră, la prânz, un moment convenabil pentru toţi participanţii, din Statele Unite şi până în Japonia. Confirmările finale de participare au fost primite duminică după-amiază, a aflat AFP de la o sursă din interiorul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Pe ordinea de zi a reuniunii ar urma să figureze potenţialele consecinţe economice şi energetice ale războiului care a început weekendul trecut cu atacurile aeriene israeliene şi americane asupra Iranului. 

Un comunicat de presă ar urma să fie publicat după reuniune. 

Franţa deţine în acest an presedinţia Grupului statelor puternic industrializate (G7). Prima reuniune a miniştrilor de Finanţe din G7 sub preşedinţia franceză a avut loc, tot în format de videoconferinţă, pe 27 ianuarie, iar o alta este programată pentru 18 şi 19 mai la Paris.

Citește și Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul Mijlociu: Scenariul unei recesiuni globale. „Nu am fost pregătiți” 

