România şi SUA analizează noi oportunităţi de investiţii şi cooperare economică, afirmă ministrul Irineu Darău

Foto: Profimedia

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice, a anunţat, sâmbătă, ministrul, într-o postare pe Facebook.

„M-am bucurat de o discuţie foarte aplicată cu domnul Michael L. Dickerson, Charge d'Affaires al Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti, despre extinderea comerţului şi a investiţiilor dintre România şi SUA. Parteneriatul strategic cu Statele Unite este un atu major pentru România, iar obiectivul nostru este clar: să extindem investiţiile concrete, locurile de muncă şi infrastructura economică solidă”, a scris ministrul pe reţeaua de socializare.

Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre „paşii necesari pentru îmbunătăţirea climatului investiţional din România, despre consolidarea cooperării în domenii strategice, precum şi despre folosirea noilor tehnologii pentru eficientizarea şi debirocratizarea statului”.

