România va achiziționa 298 de vehicule de luptă pentru infanterie KF-41 Lynx de la Rheinmetall. Ce legătură are asta cu Budapesta

Lynx KF41
Modelul german Lynx KF41 Foto: Profimedia
Vehicul blindat Performanțele KF-41 Lynx

Vehiculele de luptă pe care România ar vrea să le cumpere ar putea fi produse la Mediaș. Achiziția pune presiune și pe noua comandă pentru 216 tancuri principale de luptă, care ar putea să nu fie Abrams.

În 2020, guvernul maghiar a anunțat că va comanda 218 vehicule de luptă pentru infanterie de la Rheinmetall, în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro. Pentru a obține această comandă, grupul german a promis să stabilească o cooperare industrială importantă cu actorii locali, prin crearea unei întreprinderi comune pe care urma să o controleze grație unei participații majoritare, informează Zone Militaire.

Această abordare a dat roade, iar Rheinmetall a încercat să o reproducă în România, unde era în curs o licitație pentru achiziționarea a aproximativ 300 de noi VCI cu șenile, care să înlocuiască vechile MLI-84 încă utilizate de infanteria mecanizată română.

Astfel, în iulie, după finalizarea preluării constructorului auto român Automecanica Mediaș [redenumit Rheinmetall Automecanica], Rheinmetall și-a anunțat intenția de a construi un „ecosistem industrial” pentru a garanta României un „nivel ridicat de suveranitate”. Și asta datorită „parteneriatelor strategice” încheiate cu mai mulți industriali locali, printre care Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL și MarcTel-SIT.

Mai exact, Rheinmetall Automecanica ar putea să fabrice KF-41 Lynx, producția de muniție destinată acestora urmând să fie asigurată de Rheinmetall Munitions Romania.
În plus, Rheinmetall intenționează să-și consolideze prezența în România prin construirea unei fabrici de pulbere propulsivă la Victoria, în cadrul unei cooperări încheiate cu compania de stat Romarm.

A priori, și în condițiile în care Bucureștiul ar trebui să beneficieze de împrumuturi în valoare de 16 miliarde de euro pentru a-și finanța achizițiile militare grație dispozitivului SAFE [Security Action For Europe] al Comisiei Europene, Rheinmetall tocmai a câștigat pariul.

Lynx KF41
Foto Profimedia

Vehicul blindat

Într-adevăr, potrivit informațiilor furnizate de filiala română a Euronews, București a semnat un protocol de acord cu Rheinmetall pentru achiziționarea a 298 de vehicule KF-41 Lynx. Într-o primă etapă, vor fi achiziționate 246 de exemplare pentru 2,5 miliarde de euro. Apoi, alte 52 vor fi comandate după 2031, pentru o sumă estimată la 450 de milioane de euro.

Performanțele KF-41 Lynx

Lynx este un vehicul blindat de luptă german dezvoltat de Rheinmetall Landsysteme (parte a diviziei Rheinmetall Vehicle Systems). Lynx, configurat ca un vehicul de luptă pentru infanterie (IFV) KF31, a fost prezentat la expoziția de apărare Eurosatory pe 14 iunie 2016. Varianta KF41 a fost prezentată la expoziția de apărare Eurosatory pe 12 iunie 2018. 

Potrivit Rheinmetall, familia Lynx de vehicule blindate cu șenile se află în fruntea unei noi tendințe în proiectarea IFV către vehicule blindate cu costuri unitare și pe durata de viață mai mici și complexitate redusă. Unul dintre principiile cheie ale conceptului Lynx este integrarea subsistemelor dovedite cu un nivel ridicat de pregătire tehnologică pentru a reduce timpul de dezvoltare, costurile și riscurile tehnice.

Reamintim că, cu o masă de luptă de 44 de tone, KF-41 Lynx este echipat cu un tun de 30 sau 35 mm, montat pe o turelă Lance 2.0, o mitralieră coaxială de 7,62 mm, un lansator de grenade fumigene și rachete Spike LR2. Poate transporta 11 militari [din care 8 pasageri].

Alegerea modelului KF-41 nu poate decât să favorizeze candidatura modelului KF-51 „Panther” la licitația pe care Ministerul Apărării din România intenționează să o lanseze pentru achiziționarea a 216 tancuri de luptă suplimentare, adică în completarea celor 54 de tancuri M1A2 Abrams pe care le-a comandat deja din Statele Unite, mai scrie Zone Militaire .

