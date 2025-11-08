Ediția din acest an de Black Friday a stabilit un nou record. O singură platformă online a înregistrat vânzări de aproape un miliard de lei, iar cele mai căutate produse au fost vândute în mai puțin de un minut. Cumpărăturile nu s-au limitat la televizoare, telefoane și electrocasnice. Românii au comandat și aur, mașini, bilete la festivaluri și pachete turistice.

Cea mai valoroasă comandă a venit din Iași și a inclus șapte lingouri de aur, în valoare totală de 85.000 de lei. În total, cumpărătorii au achiziționat peste 6 kilograme de aur și monede.

Tot la categoria cumpărături de lux, 27 de mașini au fost vândute online, una dintre ele la prețul de 12.000 de euro.

Cele mai rapide vânzări au fost la biletele de festival: 100 de bilete promoționale s-au vândut în 30 de secunde. Până la finalul zilei, au fost cumpărate 8.500 de astfel de tichete.

Și alte produse s-au epuizat rapid:

500 de telefoane, în 50 de secunde

890 de aparate de tuns, în 56 de secunde

1.000 de televizoare, în mai puțin de un minut

Românii au cumpărat în cantități uriașe produse de larg consum:

1,65 milioane de peștișori gumați cu vitamine

120.000 de pachete de scutece

112 tone de cafea

450 de tone de hrană pentru animale

aproape 50 de tone de carne de porc

Printre ofertele speciale s-au numărat și bilete de avion: aproape 4.000 au fost vândute, dar și 1.470 de pachete turistice. Cele mai căutate au fost, însă, pachetele de sănătate, cu peste 17.000 achiziționate.

La finalul ediției au fost înregistrați peste 700.000 de clienți, care au luat în total 3,5 miliaone de produse. Este un an record, întrucât în 12 ore s-a vândut cât în toată ediția de anul trecut.

Editor : C.S.