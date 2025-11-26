Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA

Toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA) - din 25 februarie 2026, a informat, miercuri, Ambasada britanică la Bucureşti. Documentul costă 16 lire sterline și este valabil pentru mai multe călătorii.

„Din 25 februarie 2026, toți călătorii care nu necesită viză și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA). ETA se obţine rapid și simplu online sau folosind aplicația oficială „UK ETA”. Aceasta trebuie obţinută înainte de a călători”, a anunțat miercuri Ambasada Marii Britanii la București.

Autorizaţia electronică de călătorie costă 16 lire sterline şi permite mai multe călătorii în Regatul Unit, pentru şederi de până la şase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea paşaportului titularului - oricare dintre acestea are loc mai devreme, mai menționează sursa citată.

Ambasada Regatului Unit recomandă celor care planifică o călătorie să aplice din timp, verificând informaţiile oficiale de pe site-ul gov.uk/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condiţiile necesare înainte de plecare.

