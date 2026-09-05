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Haos feroviar la Londra după un incendiu în zona Paddington. Trenurile spre aeroportul Heathrow au fost anulate

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gara paddington londra
Gara Paddington din Londra, Marea Britanie / Getty Images
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Un incendiu izbucnit în apropierea căii ferate, în zona Paddington din Londra, a provocat perturbări majore ale transportului feroviar, scrie The Guardian. Trenurile către aeroportul Heathrow au fost suspendate, iar serviciile spre Reading au fost, de asemenea, afectate.

Incendiul a provocat o întrerupere a alimentării cu energie electrică, ceea ce a blocat toate liniile dintre Paddington și aeroport, a declarat National Rail.

Sunt preconizate anulări și întârzieri ale serviciilor până la ora 19:15, a adăugat aceasta. Fotografiile de pe rețelele sociale arată coloane mari de fum ridicându-se din zona Paddington.

Serviciile Great Western Railway (GWR) către Reading au fost anulate, în timp ce linia Elizabeth este parțial suspendată. Nu circulă niciun tren în niciuna dintre direcții între Paddington și Heathrow, a declarat Heathrow Express.

Aeroportul a recomandat pasagerilor să-și aloce mai mult timp pentru deplasări, precizând că și linia Piccadilly, care asigură legătura cu aeroportul, înregistrează întârzieri.

Transport for London (TfL) a anunțat că linia Elizabeth este suspendată între Paddington și terminalele patru și cinci ale aeroportului Heathrow, precum și între Paddington și Reading, în timp ce linia spre Abbey Wood înregistrează întârzieri semnificative.

Conform site-ului TfL, există întârzieri severe pe întreaga linie Piccadilly din cauza unui intrus care a pătruns pe calea ferată la Hammersmith.

GWR a anunțat că trenurile pot fi anulate, întârziate sau pot avea traseul scurtat la Reading, cu plecare din această stație, perturbările fiind preconizate până la ora 19:00.

Pompierii din Londra au fost contactați pentru a oferi un comentariu.

Editor : Ana Petrescu

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