Romsilva caută un director provizoriu pentru un mandat de cinci luni

Regia Națională a Pădurilor Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, potrivit al instituției. Candidaturile se pot depune până în 18 august.

„Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni”, a anunţat Romsilva luni, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit anunţului, mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecţie desfăşurate conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 639/2023).

„Procedura se desfăşoară în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Candidaturile se depun până în 18 august, ora 16:30.

Procedura completă şi condiţiile sunt afișate pe site-ul regiei. Candidaţii trebuie să aibă studii superioare, să fie ingineri silvici cu o anumită gradaţie şi să aibă experienţă în management de cel puţin 7 ani.

Editor : B.P.