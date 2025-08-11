Live TV

Romsilva caută un director provizoriu pentru un mandat de cinci luni

Data publicării:
romsilva sigla
Romsilva. Inquam Photos / Octav Ganea

Regia Națională a Pădurilor Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, potrivit al instituției. Candidaturile se pot depune până în 18 august.

„Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni”, a anunţat Romsilva luni, într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit anunţului, mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecţie desfăşurate conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 639/2023).

„Procedura se desfăşoară în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Candidaturile se depun până în 18 august, ora 16:30.

Procedura completă şi condiţiile sunt afișate pe site-ul regiei. Candidaţii trebuie să aibă studii superioare, să fie ingineri silvici cu o anumită gradaţie şi să aibă experienţă în management de cel puţin 7 ani.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Digi Sport
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital...
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
copii care alearga pe langa fantani
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță...
GmZbSBEn2DpXQ8WB-ezgif.com-optimize
Cu tancul împotriva motocicliștilor: Cum au prins ucrainenii în...
Ultimele știri
Robert Cazanciuc, despre candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD: „Cred că este ştirea verii”
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi”
Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
romsilva sigla
Control la Romsilva: pierderi financiare mari la șase direcții silvice, cinci ani la rând. Raportul a fost trimis Parchetului General
diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva
romsilva sigla
Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în trecut de corupție. Buzoianu: „Nu sunt mulțumită de rezultat”
romsilva inquam
Noi contracte pentru membrii CA al Romsilva cu indemnizații reduse cu peste 50%. Buzoianu: „Regia se află într-o situație critică”
diana buzoianu
Buzoianu, răspuns pentru Romsilva: „Toate ministerele au probleme cu PNRR. Conducerea regiei și parlamentarii AUR se înțeleg ca frații”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit...
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Concurență pentru CFR Cluj! Vor să îl transfere pe Andrei Coubiș
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”