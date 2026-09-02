Reorganizarea Romsilva, contestată de sindicaliști. Federația Silva a sesizat CSAT: „Noi, silvicultorii, ne-am făcut datoria”

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva contestă reorganizarea Romsilva în 19 direcții regionale și avertizează că aceasta riscă să blocheze activitatea Regiei și să pună în pericol administrarea pădurilor statului. Sindicaliștii au sesizat CSAT și susțin că un audit independent indică drept optimă o structură cu 26 de direcții regionale.

Reorganizarea Romsilva riscă să blocheze Regia şi pune în pericol pădurile statului, avertizează Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva, care a sesizat oficial Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pe acest subiect.

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a impus prin HG nr. 123/2026 reorganizarea Romsilva în 19 direcţii silvice regionale. A promovat cu insistenţă acest proiect, în paralel cu o neobosită campanie de denigrare a Romsilva şi a silvicultorilor români. Dar conducerea MMAP nu a prezentat nicio analiză profesională care să fi stat la baza acestei formule de reorganizare. Nu se ştie cine semnează din punct de vedere tehnic proiectul. Nu a fost prezentată nicio evaluare de impact economic, social sau funcţional care să demonstreze că structura aleasă este cea corectă. Mai mult, decizia a fost luată în grabă, înainte de finalizarea auditului organizaţional independent al Romsilva. Un audit despre care conducerea MMAP fusese informată din timp. Acum auditul există, iar concluziile lui contrazic flagrant soluţia impusă de minister. În cadrul procesului de audit, au fost analizate şapte scenarii, pe baza a 14 criterii economice, teritoriale, de guvernanţă şi de mediu. Soluţia rezultată ca optimă este organizarea Romsilva în 26 de direcţii regionale”, se arată într-un comunicat de presă al organizaţiei profesionale, transmis miercuri Agerpres.

Potrivit sindicaliştilor din silvicultură, Guvernul a stabilit 19 direcţii „fără să prezinte vreo fundamentare a acestei cifre”, fără explicații, iar reorganizarea este forțată.

„Auditul indică 26. Aceasta este o realitate pe care conducerea MMAP nu o poate ocoli şi pentru care este răspunzătoare. Şi pe care ar fi fost normal să o explice. În aceste condiţii, insistenţa cu care este forţată în continuare reorganizarea regiei, deşi există acum argumente profesionale pentru oprirea şi reevaluarea ei, ridică o serie de întrebări. De ce trebuie reorganizată Romsilva cu orice preţ şi într-un timp atât de scurt? De ce este ignorată analiza profesională care arată că soluţia aleasă este greşită? Este doar amatorism administrativ? Incompetenţă? Sau există alte obiective ale acestei 'reorganizări', obiective care nu au fost prezentate public? Se pregăteşte, prin slăbirea actualului administrator, o schimbare fundamentală a sistemului de administrare a pădurilor proprietate publică? Se urmăreşte transferarea unor atribuţii de administrare către alte structuri? Către cine? Cum? Conduita autorităţii, absenţa unei fundamentări profesionale prezentate public şi refuzul de a opri procesul pentru a-l reevalua în lumina auditului independent fac ca toate aceste întrebări să fie legitime”, susţin reprezentanţii Silva.

Aceştia atrag atenţia că, „spre deosebire de conducerea MMAP, silvicultorii cunosc pădurea, cunosc structurile care o administrează, ştiu ce înseamnă în teren ruperea unor legături funcţionale construite în zeci de ani şi crearea unor structuri regionale supradimensionate”. Federaţia Silva transmite că a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor acestei reorganizări înainte ca acestea să fie confirmate de audit.

„Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională include între ameninţările la adresa securităţii naţionale acţiunile sau inacţiunile care pot conduce la periclitarea, degradarea ori distrugerea resurselor naturale şi a fondului forestier. Acesta sunt motivele pentru care Federaţia Silva a sesizat CSAT. Noi, silvicultorii, ne-am făcut datoria. Am identificat erorile. Am avertizat. Am argumentat. Am cerut oprirea procesului înainte ca efectele sale să devină greu sau imposibil de corectat. Din acest moment, nimeni dintre cei care decid continuarea reorganizării nu mai poate spune că nu a ştiut. Dacă, în ciuda tuturor avertismentelor şi a concluziilor auditului, reorganizarea va fi dusă mai departe în forma actuală, răspunderea pentru consecinţe trebuie să aparţină celor care au luat şi au menţinut această decizie”, sunt de părere membrii Silva.

Pe data de 2 aprilie 2026, Federaţia Sindicatelor Silva a depus la Curtea de Apel Bucureşti o cerere de suspendare a măsurilor de reorganizare ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pe motivul că Hotărârea de Guvern care le include „s-a făcut fără respectarea procedurilor şi normelor legale în vigoare”.

Ulterior, pe 29 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis să respingă cererea organizaţiei sindicale şi a confirmat astfel că reforma instituţiei poate continua, conform unui anunţ al Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Decizia nu e definitivă.

Acţiunea în instanţă a urmărit suspendarea Hotărârii de Guvern nr. 123/2026, act normativ care pune în aplicare una dintre cele mai importante reforme structurale din sectorul silvic şi un jalon asumat prin PNRR, esenţial pentru respectarea angajamentelor României.

Hotărârea de Guvern introduce un nou model de organizare a Romsilva, prin reducerea numărului de direcţii silvice de la 41 la 19 structuri regionale, profesionalizarea conducerii prin mandate bazate pe concurs şi criterii de performanţă, evaluări anuale condiţionate de rezultate, măsuri de disciplină financiară, digitalizare şi consolidarea controlului intern.

Editor : M.I.