11 dintre bătrânii ținuți în condiții mizere în azilul din Timiș au fost internați cu scabie. A fost deschisă o anchetă epidemiologică

Data publicării:
batran intr-un pat de spital
Foto: Shutterstock

Unsprezece bătrâni care iniţial au fost internaţi în azilul din Lenauheim, judeţul Timiş, închis de autorităţi din cauza unor nereguli, apoi relocaţi în condiţii mizerabile într-o casă particulară din Cenad, se află în spitale, cu scabie. Ancheta epidemiologică este în curs.

Trei dintre vârstnicii salvaţi din casa privată de la Cenad unde stăteau în condiţii mizerabile, după ce au fost transferaţi de la căminul din Lenauheim, sunt acum la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara, unde primesc tratament de specialitate, după ce au fost diagnosticaţi cu scabie, informează News.ro. Alţi opt bătrâni au fost internaţi la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal Timişoara, întrucât prezintă simptome şi semne specifice scabiei, aceştia fiind evaluaţi medical pentru stabilirea tratamentului.

Direcţia de Sănătate Publică Timiş a transmis către toate centrele în care au fost relocaţi vârstnici de la Cenad să ia măsurile necesare pentru oprirea răspândirii râiei şi în acestea, situaţia fiind monitorizată de personalul medical.

Ancheta epidemiologică este în curs.

Un număr de 74 de bătrâni au fost găsiţi în condiţii mizere, într-o casă particulară, după ce azilul din Lenauheim în care erau internaţi fusese închis. Patroana căminului a fost somată să rezolve de urgenţă problemele găsite de autorităţi, însă ea a decis, fără a cere acordul rudelor, să-i mute pe vârstinici într-o casă din comuna Cenad. Acolo au fost găsiţi de inspectori de la DGASPC în încăperi cu geamurile acoperite cu staniol, dormind pe saltele, pe jos, şi îngrijiţi de mai mulţi cetăţeni străini, care nu au vreo calificare în domeniu.

După ce au fost depistaţi în casa privată, bătrânii au fost, pe rând, evaluaţi medical, iar în funcţie de starea lor de sănătate autorităţile i-au relocat în alte azile din judeţul Timiş ori i-au dus la spital.

Ulterior, au avut loc controale ale AJPIS şi percheziţii, fiind deschis şi un dosar penal cu acuzaţii grave, iar ancheta este în desfăşurare.

La data de 12 decembrie 2025, dosarele au fost preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, care le-a reunit. Procurorii fac cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

