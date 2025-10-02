Live TV

Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Alexandru Rogobete: E posibilă o comasare până la sfârșitul anului

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre o reorganizare a sistemului în baza căruia funcţionează Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) din judeţe şi centrele regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. El spune că este nevoie de schimbări, după ce în ultimele luni au fost constatate cazuri în care secţii din spitale au primit avize de funcţionare, deşi niciun inspector sanitar nu se deplasase acolo în control.

Alexandru Rogobete a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că în ultimii ani s-au mai produs situaţii precum cea de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, unde a primit aviz de funcţionare o secţie de Terapie intensivă unde au fost constatate grave probleme de aplicare a protocoalelor, dar şi probleme cu privire la funcţionarea secţiei.

„Este evident, aceste situaţii s-au repetat de atât de multe ori în ultimii 10-15 ani încât, din punctul meu de vedere - şi am avut o discuţie astăzi cu premierul României, cu domnul Ilie Bolojan - este necesară o regândire, o restructurare şi o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică din România. Este evident că nu funcţionează corespunzător acest mod de verificare, de control şi de monitorizare în unităţile sanitare din această ţară.

Nu vreau să mă pronunţ înainte de a avea toate elementele, însă vă spun că am în cap, am de mult, dar acum mi s-a confirmat că este necesară şi o vom face, cel mai probabil până la finalul acestui an, o regândire, o reorganizare, poate chiar o comasare a Direcţiilor de Sănătate Publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi o regândire a activităţii, dacă doriţi, de epidemiologie din cadrul acestor unităţi”, a anunţat Alexandru Rogobete, potrivit News.ro.

 El a subliniat că, în ultimele 40 de zile, a dispus mai multe controale decât în primele şase luni ale acestui an.

Citește și:

Concluziile după controalele ministerului Sănătății la Spitalul Sfânta Maria din Iași: Avizul de funcționare a spitalului e ilegal

