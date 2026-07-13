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Medici fără Frontiere acuză Rusia că are o „strategie deliberată” pentru a „distruge sistemul de sănătate” din Ucraina

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spital distrus mariupol
Un spital de copii din orașul ucrainean Mariupol a fost distrus de un atac aerian al Rusiei, potrivit consiliului local. Foto: captură video Bojan Pancevski/ Twitter
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Organizaţia neguvernamentală Medici fără Frontiere a denunţat luni „o strategie deliberată” a Rusiei „vizând să distrugă sistemul de sănătate” în Ucraina, ţintă a numeroase atacuri de la declanşarea invaziei ruse în 2022.

Într-un raport, MSF afirmă că a înregistrat între aprilie 2022 şi decembrie 2025 „peste 20 de atacuri asupra structurilor de sănătate în care ea îşi desfăşoară activităţile”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Aceste atacuri par - potrivit MSF - „să se înscrie într-o strategie deliberată, repetată şi metodică".

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a înregistrat - la rândul său - 2.811 atacuri împotriva serviciilor de sănătate între februarie 2022 şi sfârşitul anului 2025, aminteşte MSF, în timp ce Ministerul ucrainean al Sănătăţii afirmă că forţele ruse au avariat sau distrus peste 2.500 de infrastructuri medicale în aceeaşi perioadă, 327 dintre acestea fiind distruse total.

„Aceste atacuri sunt prea sistematice, prea frecvente şi prea precise pentru a fi accidentale. Când spitalele sunt lovite în mai multe rânduri, când ambulanţe sunt ţintite de drone cu precizie, când lucrători medicali sunt ucişi în timp ce transportă medicamente la bordul unor vehicule cu semne clare de identificare, nu este vorba de o coincidenţă. Este o schemă recurentă şi orice schemă indică o intenţie", a estimat Robin Meldrum, coordonat al MSF în Ucraina, citat într-un comunicat.

Aceste atacuri „descurajează din ce în ce mai mult civilii să caute să se facă îngrijiţi, în special când este vorba de maladii cronice sau de tratamente care nu sunt urgente", adaugă organizaţia.

O anchetă efectuată de MSF asupra a 187 de civili care trăiesc în apropierea liniei frontului arată că proporţia persoanelor care declară că au „mereu" sau „în cea mai mare parte a timpului" acces la îngrijiri a trecut de la 72% înaintea ofensivei masive a Rusiei în 2022 la doar 35% de atunci. Invers, proporţia celor care au „rar" sau „deloc" acces la îngrijiri medicale a trecut de la 7% la 35%.

„Pacienţi atinşi de boli cardiovasculare, diabet sau epilepsie îşi văd starea fizică degradându-se din cauza absenţei tratamentelor continui sau pentru că renunţă să se mai ducă în structuri devenite inaccesibile sau prea periculoase", avertizează MSF.

Unităţile de sănătate, care continuă să funcţioneze, suferă de altfel de o gravă penurie de personal şi echipele MSF în estul şi sudul Ucrainei lucrează sub ameninţarea permanentă a dronelor pilotate în imersiune (FPV), care permit operatorilor să-şi identifice şi să-şi lovească ţintele cu mare precizie în timp real.

Loviturile dronelor reprezintă de acum o parte crescândă a traumatismelor. „Dronele provoacă răni multiple, lovesc numeroase victime simultan şi antrenează o creştere numerică a infecţiilor grave şi a cazurilor de septicemie", adaugă MSF.

Organizaţia „cere statelor care au influenţă asupra Rusiei să şi-o exercite cu scopul de a pune capăt atacurilor împotriva unităţilor medicale". MSF „cere Consiliului de Securitate al ONU să ancheteze în mod aprofundat aceste atacuri şi să le denunţe public".

Editor : M.B.

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