Ce este și cum acționează pastila de slăbit disponibilă acum și în Europa. Medicii explică beneficiile și riscurile medicamentului

Regatul Unit a aprobat la începutul acestui an prima variantă orală de Wegovy, medicament pe bază de semaglutidă din clasa agoniștilor GLP-1, care oferă o alternativă la tratamentele injectabile pentru controlul greutății. În Uniunea Europeană, varianta sub formă de comprimat a primit ulterior undă verde pentru comercializare, după ce Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat includerea acesteia în autorizația existentă. Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice a explicat pentru Digi24.ro cui îi este recomandat tratamentul și care sunt principalele beneficii și riscuri adverse asociate acestuia.

Începând cu 1 septembrie 2026, comprimatele Wegovy sunt disponibile în Europa, Germania fiind prima țară din UE în care această variantă a fost lansată.

Ce este Wegovy și ce beneficii are

„Wegovy este un tratament de ultimă generație din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1, utilizat în managementul obezității și al excesului ponderal, în special la pacienții care suferă și de afecțiuni metabolice asociate. Cunoscut și sub denumirea de „Wegovy Pill”, medicamentul conține aceeași substanță activă regăsită în forma injectabilă, însă este administrat oral, sub formă de comprimat, o dată pe zi. Această variantă oferă pacienților o alternativă mai ușor de urmat în cadrul tratamentului destinat controlului greutății.

Semaglutida imită efectele hormonului GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1), influențând centrii cerebrali implicați în reglarea apetitului. Astfel, reduce senzația de foame și diminuează poftele alimentare. În același timp, încetinește golirea stomacului, ceea ce prelungește senzația de sațietate după masă. Prin acest mecanism, pacienții își pot reduce mai ușor aportul caloric, fără senzația permanentă de restricție alimentară întâlnită frecvent în dietele clasice.

Pe lângă efectele asupra scăderii în greutate, semaglutida contribuie și la un control mai bun al glicemiei și poate îmbunătăți o serie de parametri metabolici și cardiovasculari. Aceste beneficii au făcut ca această clasă terapeutică să atragă un interes tot mai mare din partea comunității medicale în ultimii ani.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Simona Carniciu

Cui îi este recomandat tratamentul pentru slăbit

„Aceste terapii sunt recomandate în primul rând persoanelor cu diabet zaharat de tip 2, la care este necesară o gestionare mai eficientă a glicemiei și a greutății corporale. De asemenea, ele pot fi indicate pacienților diagnosticați cu obezitate sau suprapondere, atunci când acestea sunt însoțite de afecțiuni metabolice.

Aceste medicamente nu sunt destinate persoanelor care își doresc doar o scădere modestă în greutate din motive estetice. În lipsa unor indicații medicale bine definite, atunci când excesul ponderal nu îndeplinește criteriile clinice pentru inițierea tratamentului, beneficiile pot fi depășite de riscuri, iar probabilitatea apariției reacțiilor adverse crește.”, a adăugat medicul

Cum se administrează corect

„Tratamentul trebuie administrat conform unor recomandări stricte, pentru a asigura absorbția optimă a substanței active. Comprimatul se ia dimineața, pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă, iar alimentele, alte lichide și medicamentele pot fi consumate la aproximativ 30 de minute după administrare.

De asemenea, tratamentul începe cu o doză redusă, care este crescută progresiv până la atingerea nivelului terapeutic recomandat. Această schemă are rolul de a reduce riscul apariției reacțiilor adverse, în special a celor de natură digestivă. În studiile clinice privind tratamentul obezității, cea mai mare doză evaluată a fost de 25 mg pe zi.

Obezitatea este o afecțiune cronică, comparabilă cu hipertensiunea arterială sau diabetul zaharat de tip 2.În consecință, tratamentul nu reprezintă o soluție pe termen scurt, ci face parte dintr-un plan terapeutic de lungă durată, adaptat nevoilor și evoluției fiecărui pacient.”, a subliniat specialistul

Cum influențează pastila Wegovy procesul de slăbire

„Pentru prima dată, terapiile moderne din clasa agoniștilor GLP-1 marchează un progres important în tratamentul obezității, deoarece pot produce o scădere semnificativă a greutății corporale. Cu toate acestea, pierderea kilogramelor reprezintă doar o etapă a procesului terapeutic.

Scăderea ponderală nu presupune exclusiv diminuarea țesutului adipos. Organismul poate pierde simultan apă și țesut muscular, fiecare având un rol esențial în funcționarea normală a corpului. Diminuarea musculaturii poate încetini metabolismul, reduce nivelul de energie și favoriza recâștigarea kilogramelor pe termen lung.

În acest context, evaluarea compoziției corporale devine la fel de importantă ca monitorizarea greutății. Astfel, obiectivul nu mai este doar scăderea ponderală, ci și menținerea unui echilibru sănătos între masa musculară și țesutul adipos. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o abordare integrată, care să includă o alimentație echilibrată, un aport adecvat de proteine, exerciții fizice de rezistență și monitorizare medicală constantă.

De ce rezultatele tratamentului diferă de la un pacient la altul

Eficiența tratamentului nu este determinată doar de administrarea medicamentului, ci și de particularitățile fiecărui pacient. Calitatea somnului joacă un rol important în reglarea apetitului, a hormonilor și a nivelului de energie. Un somn insuficient sau fragmentat poate perturba aceste mecanisme și poate face mai dificil procesul de slăbire. La rândul său, stresul poate influența comportamentul alimentar și senzația de foame, dar și mecanismele care contribuie la apariția sațietății.

Și particularitățile metabolice contează. Sensibilitatea la insulină și rata metabolică diferă de la o persoană la alta, ceea ce poate explica de ce pacienți cu profiluri similare obțin rezultate diferite în timpul tratamentului. În același timp, alimentația de zi cu zi are un rol esențial: alegerile alimentare și relația cu mâncarea pot susține scăderea în greutate și menținerea rezultatelor sau, dimpotrivă, le pot limita.”, a precizat sursa Digi24.ro

Care sunt principalele reacții adverse

„Cele mai frecvente reacții adverse asociate acestor terapii sunt cele de natură digestivă. La începutul tratamentului, mulți pacienți pot prezenta greață, disconfort abdominal, balonare, reflux gastroesofagian, constipație sau diaree. În perioada de creștere a dozelor pot apărea și episoade de vărsături.

Aceste manifestări sunt, de regulă, mai pronunțate în primele săptămâni de tratament și tind să se diminueze pe măsură ce organismul se adaptează. O creștere treptată a dozelor, asociată cu mese mai mici și mai ușor de digerat, precum și cu o hidratare corespunzătoare, poate contribui la reducerea intensității simptomelor.

În cazuri mai rare, tratamentul poate fi asociat cu afecțiuni ale vezicii biliare sau cu reacții alergice. De asemenea, unii pacienți pot observa o cădere temporară a părului în timpul procesului de slăbire. În cele mai multe situații, acest fenomen este determinat de pierderea rapidă în greutate, de un aport insuficient de proteine sau de deficiențe de micronutrienți și nu reprezintă un efect toxic direct al medicamentului.”, a mai subliniat medicul

Ce se poate întâmpla după întreruperea administrării

„Menținerea greutății este una dintre principalele provocări în tratamentul obezității. După oprirea administrării, senzația de foame se poate intensifica, sațietatea poate scădea, iar mecanismele biologice care favorizează recâștigarea kilogramelor pot redeveni active.

Pentru menținerea rezultatelor pe termen lung este necesară o strategie care să includă alimentație echilibrată, educație nutrițională și monitorizare medicală. Medicamentele din clasa agoniștilor GLP-1 pot fi un instrument important în controlul obezității, însă rezultatele durabile depind de integrarea lor într-un plan complex, orientat atât spre scăderea în greutate, cât și spre menținerea sănătății metabolice. ”, a conchis Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice

Editor : M.C.