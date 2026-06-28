Ce este tratamentul pentru obezitate, aprobat în Marea Britanie. Medicii explică cui îi este recomandat și ce reacții adverse provoacă

Interesul pentru tratamentele moderne destinate obezității este în continuă creștere, pe fondul dezvoltării unor noi terapii care schimbă modul de abordare a acestei afecțiuni. Regatul Unit a aprobat la începutul acestui an prima variantă orală de Wegovy, medicament pe bază de semaglutidă din clasa agoniștilor GLP-1, care oferă o alternativă la tratamentele injectabile pentru controlul greutății corporale. Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, a detaliat pentru Digi24.ro ce presupune această terapie, cum se administrează și care sunt riscurile utilizării fără supraveghere medicală.

Specialiștii atrag atenția că aceste medicamente trebuie administrate exclusiv la recomandarea și sub supravegherea unui medic.

Ce este Wegovy

„Wegovy este un tratament de ultimă generație din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1, utilizat în managementul obezității și al excesului ponderal, în special la pacienții care suferă și de afecțiuni metabolice asociate.

Cunoscut și sub denumirea de „Wegovy Pill”, medicamentul conține aceeași substanță activă regăsită în forma injectabilă, însă este administrat oral, sub formă de comprimat, o dată pe zi. Această variantă oferă pacienților o alternativă mai ușor de urmat în cadrul tratamentului destinat controlului greutății.

Cum acționează în organism

Semaglutida imită efectele hormonului GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1), influențând centrii cerebrali implicați în reglarea apetitului. Astfel, reduce senzația de foame și diminuează poftele alimentare. În același timp, încetinește golirea stomacului, ceea ce prelungește senzația de sațietate după masă. Prin acest mecanism, pacienții își pot reduce mai ușor aportul caloric, fără senzația permanentă de restricție alimentară întâlnită frecvent în dietele clasice.

Pe lângă efectele asupra scăderii în greutate, semaglutida contribuie și la un control mai bun al glicemiei și poate îmbunătăți o serie de parametri metabolici și cardiovasculari. Aceste beneficii au făcut ca această clasă terapeutică să atragă un interes tot mai mare din partea comunității medicale în ultimii ani.”, a explicat Dr. Simona Carniciu

Cine este eligibil pentru tratament

„Aceste terapii sunt recomandate în primul rând persoanelor cu diabet zaharat de tip 2, la care este necesară o gestionare mai eficientă a glicemiei și a greutății corporale. De asemenea, ele pot fi indicate pacienților diagnosticați cu obezitate sau suprapondere, atunci când acestea sunt însoțite de afecțiuni metabolice.

Aceste medicamente nu sunt destinate persoanelor care își doresc doar o scădere modestă în greutate din motive estetice. În lipsa unor indicații medicale bine definite, atunci când excesul ponderal nu îndeplinește criteriile clinice pentru inițierea tratamentului, beneficiile pot fi depășite de riscuri, iar probabilitatea apariției reacțiilor adverse crește.”, a adăugat medicul

Cum se administrează corect

„Tratamentul trebuie administrat conform unor recomandări stricte, pentru a asigura absorbția optimă a substanței active. Comprimatul se ia dimineața, pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă, iar alimentele, alte lichide și medicamentele pot fi consumate la aproximativ 30 de minute după administrare.

De asemenea, tratamentul începe cu o doză redusă, care este crescută progresiv până la atingerea nivelului terapeutic recomandat. Această schemă are rolul de a reduce riscul apariției reacțiilor adverse, în special a celor de natură digestivă. În studiile clinice privind tratamentul obezității, cea mai mare doză evaluată a fost de 25 mg pe zi.

Obezitatea este o afecțiune cronică, comparabilă cu hipertensiunea arterială sau diabetul zaharat de tip 2. În consecință, tratamentul nu reprezintă o soluție pe termen scurt, ci face parte dintr-un plan terapeutic de lungă durată, adaptat nevoilor și evoluției fiecărui pacient.”, a subliniat specialistul

Ce modificări apar în organism în timpul slăbirii cu pastila Wegovy

„Pentru prima dată, terapiile moderne din clasa agoniștilor GLP-1 marchează un progres important în tratamentul obezității, deoarece pot produce o scădere semnificativă a greutății corporale. Cu toate acestea, pierderea kilogramelor reprezintă doar o etapă a procesului terapeutic.

Scăderea ponderală nu presupune exclusiv diminuarea țesutului adipos. Organismul poate pierde simultan apă și țesut muscular, fiecare având un rol esențial în funcționarea normală a corpului. Diminuarea musculaturii poate încetini metabolismul, reduce nivelul de energie și favoriza recâștigarea kilogramelor pe termen lung.

În acest context, evaluarea compoziției corporale devine la fel de importantă ca monitorizarea greutății. Astfel, obiectivul nu mai este doar scăderea ponderală, ci și menținerea unui echilibru sănătos între masa musculară și țesutul adipos. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o abordare integrată, care să includă o alimentație echilibrată, un aport adecvat de proteine, exerciții fizice de rezistență și monitorizare medicală constantă.

Pe lângă aceste modificări, rezultatele tratamentelor sunt influențate și de o serie de factori individuali, care explică diferențele de răspuns între pacienți.

Un rol important îl are calitatea somnului, care influențează direct reglarea hormonală, apetitul și nivelul de energie. Un somn insuficient sau întrerupt poate afecta procesele metabolice și poate îngreuna scăderea în greutate.

Totodată, stresul are un impact important asupra comportamentului alimentar și a echilibrului hormonal, influențând atât senzația de foame, cât și mecanismele care reglează sațietatea.

La nivel metabolic, sensibilitatea la insulină și rata metabolică individuală determină modul în care fiecare pacient răspunde la tratament. Aceste particularități biologice explică de ce persoane cu profiluri similare pot obține rezultate diferite.

De asemenea, obiceiurile alimentare au un rol decisiv. Alegerile nutriționale de zi cu zi și relația cu alimentația pot contribui la menținerea rezultatelor obținute sau, dimpotrivă, le pot limita.”, potrivit sursei Digi24.ro

Reacții adverse posibile

„Cele mai frecvente reacții adverse asociate acestor terapii sunt cele de natură digestivă. La începutul tratamentului, mulți pacienți pot prezenta greață, disconfort abdominal, balonare, reflux gastroesofagian, constipație sau diaree. În perioada de creștere a dozelor pot apărea și episoade de vărsături.

Aceste manifestări sunt, de regulă, mai pronunțate în primele săptămâni de tratament și tind să se diminueze pe măsură ce organismul se adaptează. O creștere treptată a dozelor, asociată cu mese mai mici și mai ușor de digerat, precum și cu o hidratare corespunzătoare, poate contribui la reducerea intensității simptomelor.

În cazuri mai rare, tratamentul poate fi asociat cu afecțiuni ale vezicii biliare sau cu reacții alergice. De asemenea, unii pacienți pot observa o cădere temporară a părului în timpul procesului de slăbire. În cele mai multe situații, acest fenomen este determinat de pierderea rapidă în greutate, de un aport insuficient de proteine sau de deficiențe de micronutrienți și nu reprezintă un efect toxic direct al medicamentului.”, a mai subliniat medicul

Ce se întâmplă după oprirea tratamentului

Cea mai mare provocare în tratamentul obezității nu este scăderea în greutate, ci menținerea rezultatelor pe termen lung. După întreruperea terapiei, mecanismele biologice care favorizează acumularea kilogramelor pot redeveni active. În consecință, senzația de foame se poate accentua, sațietatea poate scădea, iar vechile obiceiuri alimentare pot reapărea.

Stabilizarea greutății necesită o strategie pe termen lung și nu se rezumă la administrarea unui medicament. Educația nutrițională, monitorizarea periodică și adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și sustenabile sunt esențiale pentru menținerea rezultatelor obținute.

Medicamentele din clasa agoniștilor GLP-1 reprezintă un instrument valoros în tratamentul obezității, însă eficiența lor pe termen lung depinde de integrarea într-un plan terapeutic complex. Scopul acestuia nu este doar reducerea greutății corporale, ci și îmbunătățirea stării generale de sănătate și a echilibrului metabolic.”, conchide Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.