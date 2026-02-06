Ozempic și Wegovy pot afecta vederea, avertizează Agenția pentru medicamente din Marea Britanie. Cât de mare este riscul

Agenția britanică pentru medicamente emis un avertisment pentru utilizatorii injecțiilor pentru diabet și slăbire Ozempic și Wegovy din cauza unui efect secundar rar care reduce fluxul sanguin către nervul optic și poate provoca orbire bruscă la un ochi, scrie The Times.



Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor Medicale din Marea Britanie (MHRA) a a anaunțat că persoanele care fac injecții pentru slăbit riscă să dezvolte neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION).

NAION apare din cauza reducerii fluxului sanguin către partea frontală a nervului optic, ceea ce provoacă de obicei pierderea bruscă și nedureroasă a vederii la un ochi. Pacienții care au suferit de această afecțiune o descriu ca o vedere încețoșată sau tulbure.

Avertismentul a fost aplicat semaglutidei, care este comercializată sub numele de Ozempic pentru diabet și Wegovy pentru slăbit.

MHRA a declarat că a primit trei rapoarte de NAION la pacienții care iau semaglutidă. Agenția a subliniat că riscul este scăzut, având în vedere că, în ultimii cinci ani, au fost administrate pacienților aproximativ 10,2 milioane de cutii de semaglutidă.

Alison Cave, directorul de siguranță al MHRA, a declarat: „Siguranța pacienților este prioritatea principală a MHRA și monitorizăm continuu siguranța și eficacitatea tuturor medicamentelor autorizate. Deși riscul potențial de NAION pentru pacienții cărora li s-a prescris semaglutida este extrem de mic, este important ca pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății să fie atenți la simptomele asociate. Dacă luați semaglutidă și observați o pierdere bruscă a vederii la un ochi, vă sfătuim să vă prezentați de urgență la un serviciu de urgență oftalmologică.”

MHRA a subliniat că studiile au arătat că NAION era „foarte rar asociat” cu semaglutida, ceea ce înseamnă că ar putea afecta până la una din 10.000 de persoane care iau medicamentul.

În total, se estimează că aproximativ două milioane de persoane din Marea Britanie iau injecții pentru slăbit. Mulți pacienți care luau Mounjaro, cunoscut și sub numele de tirzepatidă, ar fi trecut la Wegovy după o creștere a prețului medicamentului în septembrie anul trecut.

Săptămâna trecută, MHRA a avertizat, de asemenea, că medicamentele pentru slăbit pot provoca o boală pancreatică potențial mortală. Aceasta a afirmat că pancreatita acută este un efect secundar cunoscut, dar rar, al acestor medicamente, care sunt luate de două milioane de persoane în Marea Britanie. Aceasta provoacă o inflamație acută a pancreasului, un organ mic situat în spatele stomacului care ajută la digestie, ducând la dureri abdominale severe și bruște.

MHRA a declarat că a primit 1.296 de rapoarte de siguranță privind pancreatita asociată cu utilizarea vaccinurilor în ultimii ani. Alte efecte secundare mai frecvente includ greață și vărsături.

Editor : B.E.