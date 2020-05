Ce reguli ar putea fi introduse în spitale după data de 15 mai? Explicațiile secretarului de stat Raed Arafat

Șeful Departamentului pentru Stuații de Urgență, Raed Arafat, a declarat la Digi24, că după data de 15 mai, în spitale vor fi introduse reguli noi pentru răspândirii cazurilor de coronavirus.

"Vreau să clarific situația. Noi nu am inchis spitale. Au fost spitale desemnate COVID și non-COVID. Regula care s-a dat atunci este o regulă din medicina de dezastre. Când te aștepti, atenție, când te aștepți la un număr mare de cazuri, mai ales când este un risc de contagiozitate, cazurile care nu sunt obligatorii să fie în spital la acest moment nu mai vin decât dacă starea lor e urgentă sau dacă starea lor se poate deteriora pe perioada așteptării. Atunci ei trebuie tratați. Noi am lăsat acest lucru în mâna medicilor. Nimeni nu le-a spus medicilor "nu aveți voie să internați", nimeni nu le-a spus medicilor "nu internați decât după ce are testul COVID". S-a întâmplat în unele zone.

După data de 15, da, răspunsul este că spitalele trebuie să primească, dar vor fi reguli. Sfatul meu: nu mergeți la UPU decât dacă aveți urgențe. În continuare este loc expus acolo. Și bineînțeles, la UPU se va face un pre-triaj și va fi o zonă pentru bolnavii cu febră, cu simptomatologie respiratorie.

În interiorul spitalului și la ambulatorii vor fi următoarele reguli:

La ambulatoriu trebuie eliminată așteptarea la grămadă. Mai degrabă trebuie să intre programarea. Te vede medicul, ai plecat, vine următorul. Eventual va fi o zonă de așteptare cu două sau trei persoane care așteaptă să intre, la o distanță semnificativă.

În spitale, dacă e un salon care avea cinci paturi, poate de acum va avea trei paturi și să fie distanța mai mare. Asta trebuie să stabilească epidemiologul spitalului.

Spitalele vor avea circuite, zone destinate bolnavilor cu COVID și alt probleme. Va fi foarte greu pe parcurs să păstrăm spitale COVID și non-COVID. Ulterior, fiecare spital va trebui să aibă zone în care un bolnav COVID pozitiv care altă problemă să poată fi tratat.

Personalul medical trebuie să fie protejat continuu", a declarat Raed Arafat.

