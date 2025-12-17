Live TV

Poliția Locală va putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Proiectul de lege a trecut de Parlament

Data publicării:
Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto - audio - video, prevede un proiect de lege adoptat, miercuri, decizional de Camera Deputaților. Legea merge la promulgare.

Inițiativa legislativă a fost adoptată cu 208 de voturi „pentru”, 7 voturi „contra” și 79 de abțineri, scrie Agerpres.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii poliției locale nr.155/2010, cu un nou capitol: 'Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile și protecția datelor cu caracter personal' - prin care se autorizează Poliția Locală să utilizeze mijloace de înregistrare foto - audio - video și implicit de a purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive de înregistrare foto - audio - video portabile de tip BodyCam. Inițiativa vizează instituirea cadrului normativ expres pentru această activitate, definind condițiile, limitele și garanțiile în care utilizarea mijloacelor de înregistrare foto - audio - video se poate desfășura, doar în conformitate cu principiile protecției datelor cu caracter personal și cu respectarea drepturilor și libertăților cetățenești ale persoanelor vizate.

În scopul aplicării principiilor încrederii, deschiderii, transparenței, răspunderii, responsabilității, imparțialității și nediscriminării, prevăzute, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali care au în dotare mijloace de înregistrare foto - audio - video portabile au obligația să le utilizeze pentru înregistrarea următoarelor acțiuni desfășurate în locuri publice, în limitele competențelor stabilite prin lege, fără consimțământul persoanelor vizate, potrivit unui amendament.

Un alt amendament prevede că, în măsura în care circumstanțele permit, polițiștii locali au obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt înregistrate prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile.

Structurile de Poliție Locală sunt obligate să comunice publicului dotarea polițiștilor locali cu mijloace de înregistrare foto - audio - video portabile prin afișarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora și prin publicarea informațiilor relevante.

Structurile Poliției Locale păstrează înregistrările realizate prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile pe o perioadă de 6 luni de la data obținerii acestora, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile, prevăd alte amendamente.

Polițiștii locali desemnați să utilizeze mijloacele de înregistrare foto - audio - video portabile sau să acceseze datele cu caracter personal care se colectează prin intermediul acestora sunt instruiți cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării utilizării/accesului și, ulterior, cel puțin o dată pe an.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal realizează, din oficiu, un control al operațiunilor de prelucrare a datelor colectate de către structurile de Poliție Locală prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile.

Măsurile organizatorice, tehnice și de procedură pentru utilizarea mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul acestora, care sunt în sarcina structurilor de Poliție Locală, se stabilesc prin ordin comun al ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației și al viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, potrivit altor amendamente.

Proiectul a fost adoptat de  Camera Deputaților, în calitate de for decizional și astfel legea merge la promulgare.

