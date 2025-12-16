Live TV

„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este binevenit în țara sa: Este un tip dur

nicolas maduro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cel mai vechi dictator din Europa a susținut luni, în cadrul unui interviu acordat organizației media americane Newsmax, că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este binevenit în țara sa în cazul în care va părăsi funcția, dar că nu au existat discuții în acest sens cu liderul sud-american, relatează TVP World.

Afirmația a fost făcută de Aleksandr Lukașenko, care este și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

Tensiunile sunt mari între guvernele SUA și Venezuela, cu o concentrare militară americană pe scară largă în sudul Caraibelor, atacuri americane asupra unor nave suspectate de trafic de droguri și comentarii ale președintelui american Donald Trump potrivit cărora operațiunile terestre ar putea începe în curând în Venezuela.

Guvernul venezuelean a declarat că SUA urmărește schimbarea regimului pentru a prelua controlul asupra vastelor rezerve de petrol ale țării.

În interviul acordat Newsmax, Lukașenko a afirmat că Belarus și Venezuela au relații de lungă durată și că Maduro este binevenit să vină la Minsk, dacă dorește acest lucru.

„Maduro nu a fost niciodată un dușman sau un adversar pentru noi. Dacă ar fi vrut să vină în Belarus, ușile i-ar fi fost deschise”, a declarat Lukașenko într-un fragment din interviul publicat pe canalul Telegram Pul Pervogo, afiliat administrației prezidențiale.

„Dar, să fiu sincer, acest lucru nu a fost niciodată discutat. Nicolas Maduro nu este genul de persoană care pleacă sau fuge. Este un tip dur.”

Lukașenko a declarat că ar fi încântat să discute problema Venezuelei și alte chestiuni în cadrul conversațiilor cu Trump.

„Sunt absolut convins că toate problemele, toate dorințele Statelor Unite ale Americii pot fi rezolvate astăzi într-un mod pașnic”, a declarat Lukașenko.

„Cred că în viitorul apropiat vom putea discuta această chestiune cu Donald Trump. I-aș spune multe lucruri interesante. Un război nu ar duce la nimic.”

Un război cu Venezuela, a spus Lukașenko, ar echivala cu „un al doilea Vietnam. Aveți nevoie de asta? Nu. Deci nu este nevoie să purtați război. Puteți ajunge la un acord”.

Liderul din Belarus a spus că un conflict cu Venezuela ar avea ca rezultat doar unirea venezuelenilor în sprijinul lui Maduro.

El l-a descris pe Maduro ca fiind „un om decent, rezonabil, cu care se poate ajunge la un acord” și a pus la îndoială declarațiile lui Trump cu privire la un aflux masiv de droguri din Venezuela.

Belarus conducea lupta împotriva traficului de droguri din Asia către Europa de Vest, a spus el, dar nu mai voia să protejeze Europa dacă aceasta înăsprea sancțiunile impuse pentru încălcarea drepturilor omului și sprijinul acordat de Minsk războiului Rusiei în Ucraina.

„Mă strangulează și eu ar trebui să-i protejez de droguri?”, a spus el.

„Același lucru se aplică și vouă – nu ar trebui să strangulați Venezuela. Ar trebui să găsiți un compromis. Nu cred că un astfel de volum de droguri care intră în Statele Unite provine din Venezuela. Nu-l cred pe Trump în această chestiune... Maduro nu este un dependent de droguri. Asta știu cu siguranță.”

