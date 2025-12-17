Președintele României s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Nicușor Dan se află în vizită oficială în Marea Britanie. Șeful statului a vorbit și cu românii care l-au întâmpinat acolo.

Este o vizită importantă care încheie acest turneu pe care l-a avut președintele României atât la Helsinki, cât și la Londra. Acesta a fost primit de către Regele Charles la Palatul Buckingham. Nu foarte mulți oficiali români au reușit să ajungă acolo, relatează Ema Stoica, jurnalist Digi24.

Nu este însă prima întâlnire pe care o au cei doi. Ei s-au întâlnit și în 2022, atunci când prințul Charles, la vremea respectivă, a vizitat România în contextul războiului din Ucraina. A mers la centrul Romexpo, acolo unde țara noastră, împreună cu primarul Capitalei, au înființat un centru pentru refugiații ucrainieni și la momentul respectiv a fost primit de către președinte și de către primarul Capitalei de la acea vreme, acum președinte, Nicușor Dan.

De asemenea, în momentul în care Nicușor Dan și-a preluat mandatul de președinte al României, Regele a trimis un mesaj prin ambasada Regatului Unit din țara noastră către președinte, în care a spus că Marea Britanie și România vor avea o relație prosperă în mandatul lui Dan. Așadar, o întâlnire foarte importantă, o întâlnire care încheie această vizită din Londra. Președintele urmează să plece în această seară la Bruxelles, acolo unde va avea loc Summitul Consiliului European în care se va discuta despre războiul din Ucraina.

În materialul video este prezentată fotografia oficială de la întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu Regele Charles al 3-lea de la Palatul Buckingham. O întâlnire care s-a desfășurat în această după-amiază. În imagini se poate vedea și coloana oficială când a ajuns la palat.

Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra și cu oamenii de afaceri de acolo, români. A susținut și o conferință de presă tot astăzi, în care a vorbit și despre problemele interne, a făcut referiri la tensiunile din justiție, la impozite sau taxe care vor crește și, desigur, a vorbit și despre noile certuri, din coaliție.

Nicușor Dan își încheie, așadar, acest turneu pe care l-a avut nu doar în Marea Britanie, pentru că zilele trecute știm că a fost la Helsinki.

Editor : Liviu Cojan