Live TV

Ceremonia Premiilor Oscar va fi transmisă pe YouTube din 2029, părăsind postul ABC după mai bine de jumătate de secol

Data publicării:
Statueta oferită câștigătorilor Premiilor Oscar. Foto: Getty Images
Statueta oferită câștigătorilor Premiilor Oscar. Foto: Getty Images

Postul american de televiziune ABC va continua să transmită ceremonia de decernare a Premiilor Oscar până în 2028, dar YouTube deține drepturile globale de difuzare a ceremoniei de premiere până în 2033, anunță The Washington Post. Anunțul răstoarnă o tradiție televizată aproape la fel de veche ca Hollywoodul însuși, comentează sursa citată.

Este pentru prima dată când această ceremonie, retransmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi disponibilă doar pe o platformă de streaming.

„Suntem încântaţi să iniţiem un parteneriat mondial multidimensional cu YouTube ca viitoarea gazdă a Oscarurilor şi a programelor noastre”, au declarat, într-un comunicat, directorul general al Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, Bill Kramer, şi preşedinta acesteia, Lynette Howell Taylor.

Audienţa ceremoniei Oscarurilor, care reuneşte de obicei cele mai mari vedete de la Hollywood, atinge în general circa 20 de milioane de americani şi alte câteva milioane de privitori la nivel global.

Cu toate acestea, este o audienţă mult mai slabă decât cei circa 40 de milioane de telespectatori care urmăreau ceremonia acum zece ani.

Cea mai recentă ediţie a fost vizionată de 19,69 de milioane de persoane, fiind pentru prima dată difuzată simultan pe ABC, post deşinut de Disney, şi pe platforma de streaming deţinută de Disney, Hulu.

Contractul în vigoare cu ABC se încheie în 2028, anul când premiile Oscar vor ajunge la cea de-a 100-a ediţie.

Odată cu difuzarea pe YouTube, platformă deţinută de Google, ceremonia va lua o nouă direcţie, într-un context când lumea cinematografiei, în special proprietarii de săli, se tem concurenţa serviciilor de streaming, preferate de tinerele generaţii. 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
Dmitri Peskov
3
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
nicolas maduro
4
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Donald Tusk
5
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou...
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Digi Sport
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Poltava, Ukraine - March 23, 2022: Youtube and Russia flag. Sanctions, ban and banned business. Youtube logo, big company stopped working in Russian F
Rusia blochează total și definitiv YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus
profimedia-1057856246
Premieră mondială marcată de Australia: interdicția accesului copiilor la rețele sociale online a intrat în vigoare
Russian President Vladimir Putin arrives in Kyrgyzstan
Vladimir Putin, primit cu vulturi dresați, cai și câini de pază în Kîrgîzstan. Ceremonie grandioasă pentru liderul rus
grigore alexandru ghica
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
charlie ottley
Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Când va depune jurământul producătorul britanic al „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania”
Recomandările redacţiei
oameni cu umbrele pe lapovita
Prognoză cu „grad de incertitudine” de la meteorologi pentru...
poftofel cu bani
Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026
razvan cuc langa jurnalisti
Fostul ministru Răzvan Cuc, înregistrat când discuta despre mită cu...
Fritz: Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a...
Ultimele știri
„Barack Hussein Obama” și „Somnorosul Joe Biden”: Insulte la adresa foștilor președinți, afișate pe plăcuțe comemorative la Casa Albă
Poliția Locală va putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Proiectul de lege a trecut de Parlament
Paris Saint-Germain a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală, după ce a învins Flamengo Rio de Janeiro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Fanatik.ro
Răsturnare de situație! Mihai Stoica anunță vești extraordinare înainte de FCSB – Rapid: revenire uluitoare...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
La trei ani de la moartea marelui fotbalist, soția acestuia a făcut un anunț neașteptat: ”Vorbește din nou cu...
Adevărul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Playtech
'Mira-m-aș' sau 'miram-aș'? Cum se scrie corect și care este explicația
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc...
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...