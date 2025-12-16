Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană

Trupele ruse încercuite la Kupiansk primesc în continuare aprovizionări limitate prin intermediul dronelor, iar un oficial ucrainean spune că unele dintre acestea au inclus steaguri, nu alimente, scrie Kyiv Independent.

Aproximativ 120 de militari ruși rămân încercuiți la Kupiansk la mijlocul lunii decembrie, a declarat pe 15 decembrie pentru Kyiv Independent Viktor Tregubov, șeful comunicării Forțelor Întrunite ale Ucrainei.

„La sfârșitul săptămânii trecute, serviciile noastre de informații au identificat aproximativ 40 de indicative active pe canalele radio rusești din Kupiansk. De regulă, asta înseamnă un aparat radio la trei-patru soldați. Prin urmare, estimăm că aproximativ 120 de militari ruși rămân încercuiți”, a spus el.

Citește și: Volodimir Zelenski a vizitat orașul Kupiansk despre care Kievul spune că l-a recucerit parțial din mâinile rușilor

Tregubov a confirmat că trupele ruse încercuite primesc în continuare provizii limitate printr-un „pod aerian”.

„Da, este confirmat. De fapt, au existat cazuri ironice în care nu li se trimitea mâncare, ci steaguri, pentru ca ei să le fluture și să pretindă că totul este sub control”, a declarat oficialul.

„Dronelor le sunt atașate încărcături mici — hrană, apă sau obiecte simbolice — dar nu poți parașuta un soldat nou.”

La 12 decembrie, forțele ucrainene ar fi desfășurat o operațiune reușită în direcția Kupiansk, menită să stabilizeze linia frontului după reluarea ofensivelor rusești în zonă în ultimele luni.

Kupiansk, situat la 104 kilometri est de Harkov, a fost ținta unor atacuri rusești intensificate încă din toamnă, în contextul în care Moscova încearcă să recucerească teritoriile pierdute în urma contraofensivei ucrainene din 2022.

Citește și: Căderea orașului Pokrovsk nu va provoca prăbușirea frontului, dar va slăbi Ucraina în ochii lui Trump (Reuters)

Editor : Ana Petrescu