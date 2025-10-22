Live TV

Exclusiv Raed Arafat demontează știrile false apărute după explozia din Rahova: Au scopul de a reduce încrederea în autorități

Data actualizării: Data publicării:
raed arafat
Raed Arafat. Foto: Captură Digi24
Din articol
„Comunicăm în dinamică, în acest mod tai la cei care speculează și care mint posibilitatea de a veni cu alte narațiuni” Raed Arafat, „agent Mossad”, „vizită în bloc înainte de explozie”, „a pus la cale un atentat” „Au interese în șubrezirea încrederii în guvern, în autorități, în instituții”

Raed Arafat a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre dezinformările și teoriile conspiraționiste care circulă în mediul online după explozia din Rahova. Șeful DSU spune că acestea sunt puse la cale de grupuri din interior ori din exterior, sau chiar împreună și au menirea de a reduce încrederea în autorități. Șeful DSU a demontat inclusiv știrea falsă care spunea că deflagrația a fost cauzată de explozibil, precizând că nimeni dintre anchetatori nu a pus problema ca explozia să aibă altă cauză decât acumularea de gaz.

De când s-a produs tragedia din Rahova și până astăzi, anchetatorii au luat probe. Au luat probe de peste tot, inclusiv din parcarea unde au căzut resturi. Nu există niciun fel de urmă de material explozibil. Întrebat dacă autoritățile au o suspiciune în acest sens, Raed Aarafat a afirmat că nimeni nu a pus problema unui alt motiv al deflagrației decât acumularea de gaz.

„Înțeleg că cineva a vizitat pe nu știu cine și a pus bombă că să ucidă oameni. Astea sunt speculații, fake-uri care apar pentru un scop precis - reducerea la maxim a încrederii populației în autorități. Adică se încearcă reducerea încrederii în anchetatori, reducerea încrederii în Ministerul de Interne, reducerea încrederii în orice autoritate, venind cu teorii total - scuzați-mi expresia - bazaconice, care n-au absolut nicio bază. Sunt teorii care prind la o anumită parte din oameni, teoriile astea devin încet-încet «adevărul», care chiar rezultatul anchetatorilor nu o să-l schimbe din capul lor”, a afirmat Raed Arafat.

„Comunicăm în dinamică, în acest mod tai la cei care speculează și care mint posibilitatea de a veni cu alte narațiuni”

„Ministrul de interne, domnul Predoiu, este foarte insistent pe comunicarea pro-activă și rapidă, și acest lucru știm că îl sprijină total. Nu există limitare la comunitare, dar în același timp, un anchetator când iese să comunice, nu poate să speculeze. El când iese să comunice, trebuie să comunice niște fapte, pentru că rolul lui este să stabilească anumite fapte. El nu poate să zică nimic, dacă n-are datele corecte, nu iese până nu are datele”, a punctat șeful DSU.

„Ipoteza a spus-o și este bine că a comunicat-o. Este exact ca și comunicarea noastră pe timpul intervenției și care am insistat mult pe ea. Comunicăm în dinamică, știm că informațiile se pot schimba, ne asumăm că ce comunicăm poate să se schimbe. Și zicem întotdeauna că este o comunicare în dinamică, adică n-avem încă rezultatul definitiv și pe victime și pe tot comunicăm. Spunem că avem numărul ăsta de victime, poate să crească numărul, poate să se schimbe. De ce? Pentru că dacă ieși și comunici în acest mod, tai la cei care speculează și care mint posibilitatea de a veni cu alte narațiuni, să folosească spațiul public pentru răspândirea de minciuni. Nu înseamnă că îl tai 100%, dar în final măcar pui ipoteza oficială în spațiul public. Și atunci poate omul de rând să spună - uite ce zic autoritățile, poate să sesizeze că o știre e falsă, probabil”, a explicat Arafat.

Raed Arafat, „agent Mossad”, „vizită în bloc înainte de explozie”, „a pus la cale un atentat”

În ultimele zile, CNA a cerut ca rețelele sociale să dea jos conținutul fals. Dintr-una dintre postări aflam că Raed Arafat este „agent Mossad”, un „monstru” și „a vizitat blocul înainte de explozie”, mai precis „pe avocata care și-a pierdut viața în deflagrație”, în plus „el ar fi pus la cale acest atentat”.

„Colegii mi-au trimis postarea asta și apoi unele comentarii. Dacă vedeți comentariile... Adică oamenii merg pe ideea asta”, a comentat șeful DSU.

De asemenea, SRI a anunțat că este în desfășurare o campanie coordonată cu privire la explozia din Rahova. Întrebat cine ar putea fi la baza acestei campanii, șeful DSU a afirmat că ar putea fi „grupuri din interior, sau din exterior, sau împreună și grupuri care au interesul de a destabiliza.

„Pentru aceste grupări este foarte importantă reducerea încrederii în autorități, astfel încât autoritățile să nu mai aibă nicio posibilitate să comunice cu populația și să obțină încrederea populației. Vă dau un exemplu simplu - codul roșu care s-a dat pe vreme și ne-am pregătit, din fericire n-a fost o mare problemă. L-au întors împotrivă și au zis că uite, ne-au mințit că n-a fost, adică a fost o supărare mare, și că ne-a speriat. Da, a fost o supărare mare că nu s-a întâmplat nimic, dar intenția din spate e alta. A, vedeți, ne-au dat cod roșu, nu s-a întâmplat nimic, data viitoare să nu-i mai ascultați când spun că e cod roșu”, a explicat Raed Arafat.

„Au interese în șubrezirea încrederii în guvern, în autorități, în instituții”

„Deci asta este ce încearcă unii să facă. Acești unii pot să fie din interior și să aibă interese în șubrezirea încrederii în guvern, în autorități, în instituții. Și când ai o instituție care are un nivel de încredere înalt, cum sunt pompierii, clar că o faci țintă și începi să o faci la fiecare chestie în parte, că uite, nu și-au făcut treabă. Astăzi am citit un articol scris de cineva din online, care e plin de fabulații. Peste tot era scris IGSU, al cărui șef este Arafat. Nu e adevărat. În primul, repeta de patru ori IGSU. Șeful nu-i Arafat. Arafat este șeful DSU, care coordonează și are mai multe entități. Dar de ce fac asta? Pentru că sunt niște ținte. Ținta este IGSU, pompierii și ținta este și o persoană. Vrând-nevrând, asta a fost în ultima perioadă. Orice situație o legăm de o persoană și de un sistem de urgență și asta se încearcă și acum”, a mai spus șeful DSU.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
2
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
exercitiu militari romani, bucuresti
3
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
4
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
5
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bloc afectat de explozie in rahova
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la...
Comisia Europeana steaguri
Țările UE au aprobat în unanimitate al 19-lea pachet de sancțiuni...
France hosts "Coalition of the Willing" summit in support to Ukraine
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în fața...
Sediul Comisiei Europene.
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România...
Ultimele știri
Artan, fondator al trupei Timpuri Noi, acuzat că a sărutat cu forța o fată de 18 ani. Reacția artistului: Câteodată sunt înțeles greșit
Locuitorii din stațiunea bulgară Elenite avertizează asupra riscului de epidemie, după devastarea produsă de furtună
Netanyahu califică drept „aberații” afirmațiile că Israelul este un „stat client” al SUA. Răspunsul lui JD Vance
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bolintineanu
Primăria Sectorului 5 a început reparaţiile la Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din 17 octombrie
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea este dezafectarea. Imobilul prezintă un risc foarte mare”
Explozie în Rahova.
Când va fi reluată furnizarea gazelor pentru clienții afectați de explozia de la blocul din Rahova. Anunțul Distrigaz
EXPLOZIE_SET_FINAL_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia rămâne sub restricții. Poliția și firmele de utilități, în teren pentru evaluări
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Primele 4 familii afectate de explozia din Rahova, mutate în locuințe mobilate și utilate. 111 de persoane sunt cazate în hoteluri
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, de la imigranta din România la miliardara cu prieteni celebri: "Mi-a fost frică până în...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
Adevărul
Comuna cu datorii de 1,5 milioane de euro și 48 de angajați: primarul și-a mărit salariul cu 2.300 de lei în...
Playtech
Ce se întâmplă acum la locul exploziei din Rahova. Localnicii trec prin filtre de jandarmi pentru a intra în...
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de...
Pro FM
Discuții în familia lui Michael Jackson. Fiica lui, criticată ferm: „Trăiește ca o vedetă rock, cheltuie prea...
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Keanu Reeves, despre experiența de a lucra cu Gene Hackman: „Nu tolera oamenii...
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său