Raed Arafat a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre dezinformările și teoriile conspiraționiste care circulă în mediul online după explozia din Rahova. Șeful DSU spune că acestea sunt puse la cale de grupuri din interior ori din exterior, sau chiar împreună și au menirea de a reduce încrederea în autorități. Șeful DSU a demontat inclusiv știrea falsă care spunea că deflagrația a fost cauzată de explozibil, precizând că nimeni dintre anchetatori nu a pus problema ca explozia să aibă altă cauză decât acumularea de gaz.

De când s-a produs tragedia din Rahova și până astăzi, anchetatorii au luat probe. Au luat probe de peste tot, inclusiv din parcarea unde au căzut resturi. Nu există niciun fel de urmă de material explozibil. Întrebat dacă autoritățile au o suspiciune în acest sens, Raed Aarafat a afirmat că nimeni nu a pus problema unui alt motiv al deflagrației decât acumularea de gaz.

„Înțeleg că cineva a vizitat pe nu știu cine și a pus bombă că să ucidă oameni. Astea sunt speculații, fake-uri care apar pentru un scop precis - reducerea la maxim a încrederii populației în autorități. Adică se încearcă reducerea încrederii în anchetatori, reducerea încrederii în Ministerul de Interne, reducerea încrederii în orice autoritate, venind cu teorii total - scuzați-mi expresia - bazaconice, care n-au absolut nicio bază. Sunt teorii care prind la o anumită parte din oameni, teoriile astea devin încet-încet «adevărul», care chiar rezultatul anchetatorilor nu o să-l schimbe din capul lor”, a afirmat Raed Arafat.

„Comunicăm în dinamică, în acest mod tai la cei care speculează și care mint posibilitatea de a veni cu alte narațiuni”

„Ministrul de interne, domnul Predoiu, este foarte insistent pe comunicarea pro-activă și rapidă, și acest lucru știm că îl sprijină total. Nu există limitare la comunitare, dar în același timp, un anchetator când iese să comunice, nu poate să speculeze. El când iese să comunice, trebuie să comunice niște fapte, pentru că rolul lui este să stabilească anumite fapte. El nu poate să zică nimic, dacă n-are datele corecte, nu iese până nu are datele”, a punctat șeful DSU.

„Ipoteza a spus-o și este bine că a comunicat-o. Este exact ca și comunicarea noastră pe timpul intervenției și care am insistat mult pe ea. Comunicăm în dinamică, știm că informațiile se pot schimba, ne asumăm că ce comunicăm poate să se schimbe. Și zicem întotdeauna că este o comunicare în dinamică, adică n-avem încă rezultatul definitiv și pe victime și pe tot comunicăm. Spunem că avem numărul ăsta de victime, poate să crească numărul, poate să se schimbe. De ce? Pentru că dacă ieși și comunici în acest mod, tai la cei care speculează și care mint posibilitatea de a veni cu alte narațiuni, să folosească spațiul public pentru răspândirea de minciuni. Nu înseamnă că îl tai 100%, dar în final măcar pui ipoteza oficială în spațiul public. Și atunci poate omul de rând să spună - uite ce zic autoritățile, poate să sesizeze că o știre e falsă, probabil”, a explicat Arafat.

Raed Arafat, „agent Mossad”, „vizită în bloc înainte de explozie”, „a pus la cale un atentat”

În ultimele zile, CNA a cerut ca rețelele sociale să dea jos conținutul fals. Dintr-una dintre postări aflam că Raed Arafat este „agent Mossad”, un „monstru” și „a vizitat blocul înainte de explozie”, mai precis „pe avocata care și-a pierdut viața în deflagrație”, în plus „el ar fi pus la cale acest atentat”.

„Colegii mi-au trimis postarea asta și apoi unele comentarii. Dacă vedeți comentariile... Adică oamenii merg pe ideea asta”, a comentat șeful DSU.

De asemenea, SRI a anunțat că este în desfășurare o campanie coordonată cu privire la explozia din Rahova. Întrebat cine ar putea fi la baza acestei campanii, șeful DSU a afirmat că ar putea fi „grupuri din interior, sau din exterior, sau împreună și grupuri care au interesul de a destabiliza.

„Pentru aceste grupări este foarte importantă reducerea încrederii în autorități, astfel încât autoritățile să nu mai aibă nicio posibilitate să comunice cu populația și să obțină încrederea populației. Vă dau un exemplu simplu - codul roșu care s-a dat pe vreme și ne-am pregătit, din fericire n-a fost o mare problemă. L-au întors împotrivă și au zis că uite, ne-au mințit că n-a fost, adică a fost o supărare mare, și că ne-a speriat. Da, a fost o supărare mare că nu s-a întâmplat nimic, dar intenția din spate e alta. A, vedeți, ne-au dat cod roșu, nu s-a întâmplat nimic, data viitoare să nu-i mai ascultați când spun că e cod roșu”, a explicat Raed Arafat.

„Au interese în șubrezirea încrederii în guvern, în autorități, în instituții”

„Deci asta este ce încearcă unii să facă. Acești unii pot să fie din interior și să aibă interese în șubrezirea încrederii în guvern, în autorități, în instituții. Și când ai o instituție care are un nivel de încredere înalt, cum sunt pompierii, clar că o faci țintă și începi să o faci la fiecare chestie în parte, că uite, nu și-au făcut treabă. Astăzi am citit un articol scris de cineva din online, care e plin de fabulații. Peste tot era scris IGSU, al cărui șef este Arafat. Nu e adevărat. În primul, repeta de patru ori IGSU. Șeful nu-i Arafat. Arafat este șeful DSU, care coordonează și are mai multe entități. Dar de ce fac asta? Pentru că sunt niște ținte. Ținta este IGSU, pompierii și ținta este și o persoană. Vrând-nevrând, asta a fost în ultima perioadă. Orice situație o legăm de o persoană și de un sistem de urgență și asta se încearcă și acum”, a mai spus șeful DSU.

