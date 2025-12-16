Live TV

„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk

Data publicării:
Donald Tusk
Premierul Donald Tusk. Foto Profimedia

Dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, Statele Unite vor răspunde militar agresorului, a declarat premierul polonez Donald Tusk, care a participat la un summit la Berlin pe tema păcii în Ucraina, potrivit Onet News, citat de Ukrainska Pravda.

„Pentru prima dată am auzit asta din gura negociatorilor americani, iar domnul Steve Witkoff a fără echivoc: America va fi implicată în garanțiile de securitate pentru Ucraina, astfel încât rușii să nu aibă nicio îndoială că (în cazul încălcării condițiilor de armistițiu – n.r.) răspunsul SUA va fi militar.”

Donald Tusk a afirmat că „probabil pentru prima dată e atât de clar vizibil că americanii, europenii și Ucraina sunt de aceeași parte”.

Prim-ministrul polonez a subliniat, de asemenea, că singura posibilitate reală de a forța Rusia să înceapă negocieri serioase pentru încheierea războiului, sau cel puțin pentru un armistițiu, este unificarea întregului Occident.

„Este necesar ca noi, împreună cu americanii și ucrainenii, să acționăm ca aliați, astfel încât rușii și Putin să vadă că este imposibil să se creeze o ruptură între aceste trei părți”, a remarcat Tusk.

Pe 15 decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit la Berlin cu o serie de lideri europeni. Anterior la Berlin au avut loc negocieri între delegațiile din Ucraina și Statele Unite privind un „plan de pace”. Conform relatărilor din presă, negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au făcut presiuni asupra reprezentanților ucraineni pentru a renunța la partea din Donbas aflată sub controlul Kievului.

Zelenski a declarat că Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca fiind rusesc, nici de facto, nici de jure.

Citește și:

Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski - berlin - decembrie 2025
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
Trump Kimmel
Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump după afirmațiile președintelui despre Rob Reiner: „Este atât de urât și josnic”
sua taxe vamale
Efectul tarifelor lui Donald Trump. Autoritățile americane au făcut publică suma colectată de SUA în 2025 după aplicarea taxelor vamale
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski merge astăzi în Olanda, unde va discuta cu premierul Dick Schoof despre negocierile pentru pace
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Donald Trump cataloghează fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
Recomandările redacţiei
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El...
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de...
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza...
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
Ultimele știri
Accidentul de la 2 Mai: Înalta Curte judecă marți un recurs în casație în cazul lui Vlad Pascu
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: toți clienții salonului de masaj au fost rugați să se testeze
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este binevenit în țara sa: Este un tip dur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Plățile cash se limitează! Intră în vigoare noile reguli. Cât vor mai putea plăti românii cu numerar
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cine a fost și cu ce s-a ocupat soția lui Rob Reiner. Cei doi au fost împreună peste 30 de ani și au avut...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...