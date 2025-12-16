„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk

Dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, Statele Unite vor răspunde militar agresorului, a declarat premierul polonez Donald Tusk, care a participat la un summit la Berlin pe tema păcii în Ucraina, potrivit Onet News, citat de Ukrainska Pravda.

„Pentru prima dată am auzit asta din gura negociatorilor americani, iar domnul Steve Witkoff a fără echivoc: America va fi implicată în garanțiile de securitate pentru Ucraina, astfel încât rușii să nu aibă nicio îndoială că (în cazul încălcării condițiilor de armistițiu – n.r.) răspunsul SUA va fi militar.”

Donald Tusk a afirmat că „probabil pentru prima dată e atât de clar vizibil că americanii, europenii și Ucraina sunt de aceeași parte”.

Prim-ministrul polonez a subliniat, de asemenea, că singura posibilitate reală de a forța Rusia să înceapă negocieri serioase pentru încheierea războiului, sau cel puțin pentru un armistițiu, este unificarea întregului Occident.

„Este necesar ca noi, împreună cu americanii și ucrainenii, să acționăm ca aliați, astfel încât rușii și Putin să vadă că este imposibil să se creeze o ruptură între aceste trei părți”, a remarcat Tusk.

Pe 15 decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit la Berlin cu o serie de lideri europeni. Anterior la Berlin au avut loc negocieri între delegațiile din Ucraina și Statele Unite privind un „plan de pace”. Conform relatărilor din presă, negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au făcut presiuni asupra reprezentanților ucraineni pentru a renunța la partea din Donbas aflată sub controlul Kievului.

Zelenski a declarat că Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca fiind rusesc, nici de facto, nici de jure.

