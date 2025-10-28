MAI a trimis Corpul de Control la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la 10 zile după tragedia din Rahova

Ministrul Afacerilor Interne a trimis corpul de control al Inspectoratului General pentru Situației de Urgență. E verificat modul în care această instituție a fost condusă în ultimii doi ani. Controlul îl vizează și pe generalul cu patru stele Dan Iamandi, care conduce inspectoratul, potrivit informațiilor Digi24. Decizia a fost luată la 10 zile de la tragedia din Rahova, unde a avut loc o explozie în urma unei acumulări de gaze, soldată cu 3 morți.

Corpul de control verifică felul în care a fost condus Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025. Pe lângă managementul instituției, Corpul de control verifică și dacă există nereguli financiare sau în legătură cu proiecte europene. Totodată, este verificat dacă au existat probleme în timpul misiunilor pompierilor.

Controlul îl vizează în primul rând pe șeful IGSU, generalul cu patru stele Dan Iamandi. El a condus instituția în ultimii 7 ani, a fost numit de Raed Arafat și au gestionat împreună misiunile din pandemie, din timpul războiului din Ucraina, intervenția de la Crevedia sau cea de la Ferma Dacilor.

Controlul vine într-un moment tensionat, la doar 10 zile după explozia din Rahova, deși Corpul de control nu vizează intervenția din Sectorul 5.

În această perioadă, pompieri au foarte multe misiuni legate de scurgerile de gaze.

Totodată, până la finalul anului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trebuie să aprobe planul de reorganizare propus de Raed Arafat. Este vorba despre un proiect care comasează două sau trei inspectorate într-unul singur. Surse Digi 24 au confirmat că acest control a început ieri și ne așteptăm ca principalele concluzii să fie trase în săptămânile următoare.

