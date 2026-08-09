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Atac asupra unui depozit OMS din Ucraina. Proviziile medicale erau destinate unităților sanitare din prima linie

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'Project Mission Kharkiv' saves lives of cancer patients amid Russia-Ukraine war
Cutii cu medicamente într-un depozit din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Un depozit cu provizii medicale al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) din oraşul Dnipro, în estul Ucrainei, a fost „atacat şi distrus”, a declarat duminică directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relatează AFP.

„Vineri, depozitul umanitar al OMS din Dnipro, în Ucraina, a fost atacat şi distrus. Până acum, nu au fost raportate victime”, a anunţat Tedros Adhanom Ghebreyesus pe reţeaua X.

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Organizaţia ONU raportează atacuri asupra unităţilor sale medicale din întreaga lume, însă, conform regulilor sale, nu atribuie responsabilitatea acestor atacuri.

Un membru al personalului OMS şi şoferi s-au deplasat la faţa locului în aceeaşi zi, a explicat el. „Echipa a reuşit să evacueze 130 din cei aproximativ 300 de paleţi şi a părăsit zona înainte de atac”, a mai spus el.

În depozit „se aflau provizii medicale umanitare destinate unităţilor sanitare din prima linie, în principal provizii de urgenţă ale OMS”, a explicat şeful agenţiei ONU.

De la invazia Rusiei în Ucraina pe 24 februarie 2022, OMS a înregistrat 3.148 de atacuri asupra serviciilor de sănătate din Ucraina, marea majoritate implicând utilizarea de arme grele.

Dintre acestea, 2.567 au lovit unităţi sanitare, 71 depozite şi 645 au afectat aprovizionarea cu materiale medicale. Atacurile s-au soldat cu 240 de decese şi 1.055 de răniţi.

Editor : M.I.

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