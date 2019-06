Experiment. Care este produsul cu protecție solară cel mai eficient

Protecţia solară este esenţială pentru o piele sănătoasă. Dar cum alegem cel mai bun produs de pe piaţă. Greu de spus... Un experiment cu o cameră UV realizat de gizmodo.com ne arată cât de eficiente sunt patru tipuri de produse: o cremă, un stick, o pudră şi un spray.

Astăzi voi face un test fără valoare ştiinţifică. Voi folosi mai multe tipuri de protecţie solară şi o cameră UV. Cu cât este mai întunecat în imagini, cu atât absoarbe mai multe raze UV şi, implicit, ne protejează pielea. Distrugerea pielii se traduce în arsuri solare, cancer de piele şi, până la urmă, riduri.

Prima dată voi încerca un stick. E foarte eficient! E sălbatic! Ia uite! Nu ştiu dacă l-aş folosi pe toată faţa. E destul de gras. Îmi acoperă porii, dar sigur va bloca razele UV.

Acum voi folosi o pudră. Nu prea văd nimic. Poate e un pic mai întunecat, dar am avut dreptate să fiu sceptică. Nu e deloc eficient. Hai să vedem ce se întâmplă dacă mai încerc! Mda, în comparaţie cu stick-ul, e un pic... deloc grozav.

Este rândul unui produs relativ nou pe piaţă. Un spray cu SPF 50 care te protejează de soare fără să îţi strice machiajul. Iată! Se vede puţin, dar nu acoperă tot. Aş fi îngrijorată dacă l-aş folosi.

În continuare, voi încerca o cremă clasică de protecţie solară. Voi pune loţiune pe jumătate de faţă şi vom vedea ce se întâmplă. Da! Asta e "marfă"! Pare la fel de eficientă ca stick-ul. Cred că am uitat să mă dau în jurul ochilor, sub nas... Dar mă face să mă simt în siguranţă la soare. Fără îndoială, blochează multe radiaţii. Of! Am ignorat urechile. Mereu uit de ele. Nu uitaţi de urechi.

Se pare că loţiunea este cea mai bună soluţie. De asemenea, stick-ul este impresionant. Spray-ul şi, poate, pudra le-aş folosi doar în completare, niciodată ca produse de bază.

Ţine minte! E important să te protejezi de soare tot anul, pentru a evita cancerul de piele şi îmbătrânirea prematură.