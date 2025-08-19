Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipertermie

Data publicării:
Silvia Nica

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar urgență, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de hipertermie.

Hipertermia reprezintă o creștere a temperaturii corpului peste cea normală, de 37 de grade Celsius, dar fără ca sistemul nervos central să fie afectat, adică persoana respectivă își păstrează  starea de conștiență.

Persoana care suferă de hipertermie trebuie scoasă cât mai rapid din mediul în care se găsește și dusă într-unul răcoros. Trebuie să stea liniștită, să nu se agite și să bea lichide reci, cel puțin la temperatura camerei. În aceste cazuri sunt recomandate inclusiv băuturile pentru sportivi, care conțin și minerale, pentru că în hipertermie, prin transpirație se pierd și multe minerale. 

De asemenea, se folosesc pungi cu lichide la temperaturi scăzute, care trebuie aplicate pe piele în zone ale corpului prin care trec vase mari de sânge - în zona arterelor carotide, în zona axilei sau în cea inghinală.

În cazurile grave, la șoc termic, se poate ajunge la pierderea stării de conștiență și chiar la deces.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
1
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Donald Trump. Foto: Profimedia
4
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Guvernul vrea să prioritizeze investițiile din PNRR care pot fi...
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski...
rable dezasamblate
Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, anunță Ministerul...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult...
Ultimele știri
Fetiță de 9 ani, găsită rănită și inconștientă la Bâlea Lac. A fost preluată de urgență cu un elicopter SMURD
Rusia nu respinge ideea unei întâlniri Putin-Zelenski. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
Reacția furioasă a lui Benjamin Netanyahu după ce Australia a anunțat că va recunoaște Palestina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dr mihai craiu
Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil școlar care s-a înecat
Silvia Nica
Fii salvator. Prim ajutor în caz de insolație
coma alcoolica
Fii salvator. Prim ajutor în caz de comă alcoolică
plante iritante
Fii salvator. Prim ajutor în cazul contactului cu plante iritante
fii salvator
Fii salvator. Prim ajutor în cazul mușcăturilor de animale sau de om
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
O influenceriță a fost „aproape decapitată” după ce eșarfa de mătase i s-a prins în mașină: „Era să mor din...
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, primele tensiuni în relație. Apropiații susțin că povestea lor s-a „răcit” brusc
Film Now
Ce avere are Dakota Johnson. Ea a renunțat la facultate pentru actorie, dar a reușit să câștige bani și din...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...