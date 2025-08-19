Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipertermie

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar urgență, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de hipertermie.

Hipertermia reprezintă o creștere a temperaturii corpului peste cea normală, de 37 de grade Celsius, dar fără ca sistemul nervos central să fie afectat, adică persoana respectivă își păstrează starea de conștiență.

Persoana care suferă de hipertermie trebuie scoasă cât mai rapid din mediul în care se găsește și dusă într-unul răcoros. Trebuie să stea liniștită, să nu se agite și să bea lichide reci, cel puțin la temperatura camerei. În aceste cazuri sunt recomandate inclusiv băuturile pentru sportivi, care conțin și minerale, pentru că în hipertermie, prin transpirație se pierd și multe minerale.

De asemenea, se folosesc pungi cu lichide la temperaturi scăzute, care trebuie aplicate pe piele în zone ale corpului prin care trec vase mari de sânge - în zona arterelor carotide, în zona axilei sau în cea inghinală.

În cazurile grave, la șoc termic, se poate ajunge la pierderea stării de conștiență și chiar la deces.

