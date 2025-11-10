Live TV

Fii salvator. Primul ajutor în caz de retenție urinară

Carla Tănasie Data publicării:
dr_cristian_toma
Cristian Toma, medic specialist urolog

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, ne explică cum acordăm primul ajutor în caz de retenție urinară.

 

O urgență urologică frecventă este retenția acută de urină. Apare atunci când bolnavul nu mai poate urina, în ciuda faptului că vezica urinară este plină, și acuză o durere intensă în zona abdomenului inferior.

Este o situație de urgență retenția urinară?

Este o situație de urgență retenția urinară. De cele mai multe ori, pacienții vin în serviciul nostru sau în regim de programare, își duc mâinile către pelvis și spun ”M-am blocat! Nu pot să mai elimin urina”. Se numește retenție acută de urină pentru că nu mai poți micționa, nu mai poți urina. De cele mai multe ori, o întâlnim în cazul bărbaților, e mai frecventă la bărbați. Dar și femeile pot ajunge în această situație. Și într-adevăr trebuie mers de urgență pentru a debloca această situație. Cel mai probabil că pacientul va beneficia de un cateter urinar introdus prin cale fiziologică, sau se poate și un cateter suprapubic, un tub care se inserează prin peretele abdominal anterior, până în vezică, fiind o situație temporară, până cînd se fac investigațiile și tratamentele de specialitate.

Ce se poate întâmpla dacă persoana respectivă nu merge imediat la spital?

E o situație delicată, pentru că pacienții intră în insuficiență renală acută de cauză obstructivă. Știm că aparatul urinar ne ajută să eliminăm produșii de degradare din organism și atunci dacă ei nu se mai elimină, se adună în sânge, creatinina crește, și atunci e nevoie chiar, în anumite situații, pe lângă dezobstrucție, dacă se poate realiza, de dializă.

Când cineva ajunge în acest blocaj, trebuie să meargă de urgență la spital sau trebuie să sune la 112?

Preferabil ar fi să nu ajungă în această situație. Ei au simptomatologie premergătoare, de cele mai multe ori au semne. Jetul scade în timp, nu e normal ca jetul nostru să fie slab proiectat, dar pacienții îl pun pe seama vârstei, pe seama existenței prostatei și își justifică scăderea jetului. E important să mergem rapid. Ori mergem în regie proprie. Dacă, în schimb, apare o stare generală alterată, și nu suntem într-o condiție foarte bună, apelezi serviciul de urgență, nu întârzii a accesa un serviciu medical.

