Fii salvator. Primul ajutor în caz de accident rutier

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, ne explică cum acordăm primul ajutor în caz de accident rutier.

Ce trebuie să facem prima dată când vedem un accident cu oameni care au ieșit din mașină, cu oameni care sunt în mașină, mașini răsturnate?

În cazul unui unei persoane care a fost proiectată prin geamul autovehiculului, este nevoie doar să mergem lângă el, să constatăm că este în siguranță. Deci că nu explodează, nu arde nimic pe acolo prin jurul lui, că persoana respectivă trăiește, deci respiră, eventual vorbește cu noi, are semne vitale prezente și să anunțăm 112 pentru a veni să acorde îngrijiri medicale adecvate. Deci nu intervenim să-i schimbăm, să-i modificăm poziția, doar putem să ajutăm astfel încât să-i asigurăm opoziția antalgică, deci să-i diminuăm durerea pentru o eventuală fractură de membru. Dacă este mașina răsturnată, în niciun caz nu ne ducem să repunem mașina în poziția normală, ci întrebăm mai întâi dacă persoanele respective se pot mobiliza singure și eventual, le ajutăm doar să iasă, dar fără să intervenim abrupt asupra lor.

Dacă sunt prinse în mașină, în niciun caz nu încercăm să-l extragem de acolo

Nu, pentru că putem face mai mult rău decât bine. Și cei care știu să facă lucrul ăsta trebuie să-l și facă, nu martorii.

Deci primul lucru lucru sunăm la 112 și explicăm ce s-a întâmplat exact

