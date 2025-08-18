Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil școlar care s-a înecat

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr.Mihai Craiu, medic primar pediatru, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul unui copil școlar care s-a înecat.

În această situație este important dacă victima tușește într-un mod eficace - o tuse intensă, în care este auzită vocea -, și să încerce să adopte o poziție care să-l ajute să-și ușureze situația - de obicei copiii mici țin mâinile în jurul gâtului.

În cazul în care pacientul tușește eficace el este încurajat să o facă în continuare și îi vom ține calea deschisă, nu cu bărbia în piept, pentru că astfel nu va ieși corpul străin.

Scenariul mai grav este cel în care copilul se găsește într-un pericol sever - nu tușește eficace, nu se aude voce, s-a învinețit la față.

În acest caz trebuie să aplicăm manevra Heimlich. Se ține copilul ușor aplecat în față și, între omoplați, dăm cinci lovituri ritmice, rapide, fiecare dintre ele țintind eliberarea căilor aeriene. În cazul în care în urma loviturilor aplicate corpul străin nnu a fost eliminat, se readuce copilul în poziție verticală, o mână se strânge în pumn pe care-l acoperim cu cealaltă palmă. Se plasează cele două mâini la jumătatea distanței dintre ombilic și grilajul costal și apoi se trage înspre persoana care acordă primul ajutor cât se poate de brusc, mimând mișcările de sughiț, tot de cinci ori. Dacă nici după aplicarea metodei Heimlich corpul străin nu a ieșit, se continuă aplicarea procedurilor prezentate anterior.

În cazul în care copilul își pierde conștiența, se trece la manevre de masaj cardiac.

Editor : A.D.V.