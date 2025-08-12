Candida auris, o ciupercă periculoasă și rezistentă la tratament, continuă să facă victime la Spitalul Floreasca din Capitală. Un nou focar a fost confirmat în secția ATI 1, diferită de cea a centrului de arși unde au apărut primele cazuri. Potrivit documentelor consultate de Digi24, patru pacienți, două femei și doi bărbați, cu vârste între 45 și 63 de ani, au fost depistați pozitiv și se află în izolare.

Probele de pe piele și exsudatul nazal ale pacienților au fost pozitive în urmă cu patru zile, iar informarea oficială a fost transmisă ieri către managerul spitalului și șefa secției ATI 1, conferențiar doctor Mirea Liliana. Printre măsurile luate se numără interdicția ca personalul medical să intre la acești pacienți cu unghii lungi sau lăcuite, o regulă veche, dar adesea încălcată, potrivit surselor medicale.

Cazul reaprinde întrebările despre sursa contaminării. În cazul Laviniei, pacienta cu arsuri transferată în Belgia, Colegiul Medicilor București a precizat că la ea au intrat în contact 63 de medici din spital, care ulterior au ajuns și în alte secții. În acest context, rămâne neclar de ce nu au fost testați mai mulți pacienți pentru depistarea eventualilor purtători ai ciupercii.

20 de pacienți infectați cu Candida auris

Conducerea spitalului a confirmat oficial, prin e-mail, că din ianuarie 2024 până în iunie 2025, au fost înregistrați 20 de pacienți cu Candida auris.

Totuși, instituția nu comunică public situația actuală și nu oferă informații pacienților internați, celor care urmează să fie internați sau familiilor acestora cu privire la riscuri și măsurile de siguranță.

Situația este complicată și de un alt aspect: firma responsabilă de igienizarea aparatelor de aer condiționat din spital, peste 500 de unități, a fost depistată de inspectorii sanitari că folosea substanțe biocide neautorizate.

În prezent, spitalul susține că firma a prezentat documente care atestă că produsele actuale sunt autorizate, însă contractul cu aceasta nu a fost reziliat, singura măsură luată fiind o notificare de schimbare a substanțelor.

Ministrul Sănătății a anunțat că va trimite din nou Corpul de Control la Spitalul Floreasca și a dispus Direcției de Sănătate Publică să verifice autorizația centrului, pentru a stabili dacă unitatea respectă normele europene. Rezultatele acestor controale sunt așteptate.

