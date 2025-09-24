Live TV

Video Incendiul de aseară, din București, un risc major pentru bolnavii cronici. Dr Beatrice Mahler explică ce trebuie făcut dacă ai probleme

incendiu sector 2
Foto: ISU BIF

Beatrice Mahler, medic pneumolog, explică potențiale probleme de sănătate care pot apărea în urma unui incident precum incendiul de aseară din Pantelimon și spune ce trebuie să facă bolnavii cronici care se confruntă cu un astfel de episod, informează Digi24.

În urma incendiului de aseară, limita de substanțe toxice din aer, în zpnă.a fost depășită de 7 ori.

„Din fericire, în acest moment putem respira fără să avem probleme. O mare parte din populație a fost în case și a avut geamurile închise, iar acest lucru a funcționat ca o protecție pentru impactul cu particule poluante”, explică doctorul pneumolog.

Beatrice Mahler spune că în acest incident, cel mai mare risc îl au persoanele care au afecțiuni cronice. „Pe primele locuri stau cei cu afecțiuni respiratorii, dar și pacienții cu boli cardiovasculare cronice, pentru că aceste particule ajunse în organism pot să producă reacții locale care pot duce la acutizarea bolii de bază. Dacă mă refer la un astm, pacientul poate să resimtă o tuse care începe să crească intensitate, o creștere a secrețiilor bon. Și atunci el trebuie să fie atent să folosească medicația pe care o are, recomandată de medicul specialist pentru situații de criză, de nevoie suplimentară, iar dacă lucrurile nu sunt echilibrate, în 2-3 zile să se prezinte fie la medicul de familie, fii la, fie la medicul specialist”.

Întrebată dacă preventiv o persoană face ceva, dr Mahler spune că acest lucru „nu ține de persoană, ține de autorități dacă vorbim de expunerea la poluanți din aer”. „Însă pentru persoanele cu afecțiuni cronice, faptul că-și au medicația cu regularitate aduce un grad de siguranță. În situația în care există o expunere accidentală pe o perioadă scurtă de timp, la un nivel crescut de poluanți, șansele ca organismul să reușească să depășea depășească acel moment fără necesar suplimentar de medicamente sau fără o acutizare este mult mai mare”.

Unele probleme nu apar însă pe loc, ci mai târziu, la câteva zile de de expunerea la substanțele poluante. „Din experiența pe care am avut-o, trecând destul de recent de un alt incendiu care a fost tot în jurul Bucureștiului, pacienții au ajuns în cabinet la mine personal, cam la o săptămână, pentru că lucrurile, simptomatologia lor s-a agravat treptat și au încercat să rezolve cu simptomatice, cu medicația recomandată de medicul de familie și prezența la medicul pneumolog. Noi, pneumologii, resimțim doar după o perioadă de câteva zile, efectele pe care pacienții sau anumite persoane pot să le aibă de la expunerea la o concentrație mare de poluanți într-o unitate de timp.

Altfel rămâne disconfortul de miros pe care îl resimțim cu toții și reacțiile acute pe care le cunoaștem”, mai spune ea.

Sfatul este să persoane cronice să-și utilizeze medicația așa cum este recomandată de medicul care are grijă de ele, indiferent că vorbim de boli respiratorii sau boli cardiovasculare, și dacă există o modificare a stării generale, primul telefon să fie către medicul de familie, prima viză să fie la medicul de familie, pentru că are și competența și poate să ajusteze terapia ușor, iar dacă nu, într-adevăr trebuie să se prezinte la un medic specialist”.

