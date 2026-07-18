Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații

Canicula poate modifica modul în care organismul reacționează la anumite medicamente și poate crește riscul unor complicații, în special în cazul persoanelor vârstnice și al pacienților cu boli cronice. Unele tratamente pot favoriza deshidratarea, influența tensiunea arterială sau afecta mecanismele prin care corpul își reglează temperatura, iar altele își pot pierde eficiența dacă nu sunt depozitate în condițiile recomandate. Roxana Voicu, medic specialist gastroenterologie și medic primar boli infecțioase, a explicat pentru Digi24.ro care sunt clasele de medicamente ce necesită o atenție sporită în perioadele caniculare și cum trebuie păstrate corect pe timpul verii.

Medicii atrag atenția că protecția în perioadele caniculare nu înseamnă doar administrarea corectă a tratamentului prescris.

Ce medicamente necesită atenție în timpul caniculei

„Printre medicamentele care necesită o atenție sporită în perioadele cu temperaturi ridicate se află, în primul rând, diureticele, care favorizează eliminarea apei din organism. În zilele caniculare, când pierderile de lichide și electroliți sunt deja crescute din cauza transpirației, acestea pot accentua deshidratarea, favorizând scăderea tensiunii arteriale și afectarea funcției rinichilor.

O atenție deosebită trebuie acordată și medicamentelor pentru hipertensiune arterială. În condițiile caniculei, acestea pot amplifica scăderea tensiunii, crescând riscul de amețeli, stări de slăbiciune sau chiar de leșin.

Pe lista tratamentelor care necesită prudență se află și antiinflamatoarele nesteroidiene, precum ibuprofenul sau diclofenacul. Administrate în contextul unei deshidratări, acestea pot afecta semnificativ funcția rinichilor, motiv pentru care este recomandat să fie utilizate doar la nevoie și fără excese.

O altă categorie importantă este reprezentată de insulină și celelalte tratamente antidiabetice. Deshidratarea poate destabiliza valorile glicemiei, iar expunerea insulinei la temperaturi foarte ridicate poate duce la degradarea acesteia, reducându-i eficiența și, implicit, efectul terapeutic.

Nu în ultimul rând, trebuie menționate anumite medicamente psihiatrice cu efect anticolinergic, care reduc transpirația. În lipsa acestui mecanism natural de răcire, organismul elimină mai greu căldura, ceea ce crește riscul de supraîncălzire și de complicații asociate caniculei.”, a explicat Dr. Roxana Voicu

Cum influențează temperaturile ridicate efectul tratamentelor

„Canicula nu transformă medicamentele în substanțe periculoase, însă poate modifica modul în care organismul reacționează la tratament. În perioadele cu temperaturi ridicate, corpul pierde cantități mai mari de apă și electroliți prin transpirație, iar anumite medicamente pot accentua acest proces sau pot influența mecanismele naturale de termoreglare.

În aceste condiții, organismul depune un efort suplimentar pentru a face față căldurii, iar unele tratamente, care în mod obișnuit sunt bine tolerate, pot avea efecte mai pronunțate și pot favoriza apariția complicațiilor asociate caniculei.

Simptome care pot indica apariția unor complicații

Primele semne de alarmă sunt, de regulă, setea intensă, amețeala, starea accentuată de slăbiciune, crampele musculare, dar și urina închisă la culoare, un indicator frecvent al deshidratării. De asemenea, pot apărea palpitații, confuzie, somnolență sau dificultăți de concentrare.

În formele severe, simptomele pot evolua către febră ridicată, piele fierbinte și uscată, fără transpirație, și chiar pierderea stării de conștiență, manifestări specifice insolației. Într-o astfel de situație, este necesară prezentarea de urgență la spital. Este important ca pacientul să le spună medicilor ce tratamente urmează, deoarece această informație poate influența atât diagnosticul, cât și conduita terapeutică.”, a mai adăugat specialistul

Pot fi reduse sau întrerupte medicamentele în timpul caniculei?

„Pacienții nu ar trebui, sub nicio formă, să își reducă dozele sau să întrerupă tratamentul din proprie inițiativă din cauza caniculei. În multe cazuri, întreruperea medicației poate avea consecințe mult mai grave decât efectele expunerii la temperaturile ridicate.

De exemplu, întreruperea tratamentului pentru hipertensiune arterială poate duce la creșteri importante ale tensiunii, renunțarea la medicația pentru insuficiență cardiacă poate agrava evoluția bolii, iar oprirea tratamentului pentru aritmii poate favoriza reapariția tulburărilor de ritm cardiac.

Există, într-adevăr, situații în care tratamentul poate necesita o ajustare temporară, însă această decizie aparține exclusiv medicului. Astfel de modificări sunt luate individual, în funcție de starea fiecărui pacient și de prezența unor probleme precum deshidratarea severă, vărsăturile, diareea sau alte afecțiuni care pot influența răspunsul organismului la tratament.

Pe scurt, simplul fapt că este vară sau că temperaturile sunt foarte ridicate nu reprezintă un motiv pentru întreruperea sau modificarea medicației. Orice schimbare a tratamentului trebuie făcută doar la recomandarea medicului.”, a mai precizat medicul gastroenterolog

Cum trebuie păstrate medicamentele pe timpul verii

„În cazul majorității comprimatelor, prospectul recomandă păstrarea la temperaturi de sub 25°C, într-un loc răcoros și uscat. Din acest motiv, medicamentele nu ar trebui lăsate în mașină, unde temperatura poate ajunge rapid la valori foarte ridicate, și nici pe balcon, pe pervazul ferestrei sau în alte locuri expuse direct la soare. Dacă este necesar să le avem la noi, este recomandat să transportăm doar doza necesară pentru ziua respectivă, într-o cutie specială pentru medicamente, evitând să ținem întreaga cutie în geantă ore întregi.

O atenție specială trebuie acordată insulinei și altor medicamente biologice, care necesită păstrare la frigider, conform recomandărilor din prospect. Ideal este ca acestea să fie depozitate pe unul dintre rafturile frigiderului, nu pe ușă, deoarece deschiderea și închiderea repetată a acesteia determină variații de temperatură care pot afecta stabilitatea produsului.

În cazul insulinei, expunerea la temperaturi foarte ridicate poate duce la degradarea substanței active și la scăderea eficienței tratamentului. În consecință, insulina poate să nu mai controleze corespunzător glicemia, crescând riscul de dezechilibru al diabetului.”, a subliniat sursa Digi24.ro

Cine este cel mai expus riscurilor în perioadele cu temperaturi ridicate

„Persoanele în vârstă sunt printre cele mai expuse efectelor caniculei, deoarece, în cazul acestorra, senzația de sete se diminuează, iar organismul își pierde din capacitatea de a se adapta la temperaturile ridicate. În aceste condiții, deshidratarea poate deveni un pericol real, mai ales în cazul celor care urmează tratamente zilnice sau suferă de afecțiuni cronice.

De aceea, este recomandat ca hidratarea să fie făcută regulat, chiar și în lipsa senzației de sete. De asemenea, este important să fie evitată expunerea la soare în intervalul 11:00-18:00, când temperaturile sunt cele mai ridicate, să fie purtate haine lejere, din materiale ușoare și în culori deschise și să fie evitat consumul de alcool, care favorizează deshidratarea.

În cazul persoanelor cu diabet, hipertensiune arterială sau alte boli cronice, recomandarea este monitorizarea mai frecventă a glicemiei și a tensiunii arteriale pe timpul verii, pentru a observa din timp eventualele modificări provocate de căldură.

Dacă apar simptome precum amețeli, stare accentuată de slăbiciune, confuzie, leșin, scăderea cantității de urină sau alterarea stării de conștiență, pacientul trebuie să contacteze cât mai repede medicul, deoarece acestea pot fi semne ale unei deshidratări severe sau ale unei afecțiuni provocate de caniculă.”, a conchis Dr. Roxana Voicu, medic specialist gastroenterologie și medic primar boli infecțioase

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.