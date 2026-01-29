Reducerea de 10% a cheltuielilor de personal: Rogobete promite exceptarea spitalelor și ambulanțelor, după întâlnirea cu SANITAS

Unitățile sanitare publice cu paturi și serviciile de ambulanță ar putea fi exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, potrivit garanțiilor prezentate de ministrul Sănătății Alexandrul Rogobete la discuțiile de joi cu reprezentanții SANITAS. Dacă nu va exista această excepție, atunci Federația spune că greva devine inevitabilă.

Președintele Federației SANITAS Viorel Hușanu a prezentat rezultatul votului a peste 10.000 de salariați, un rezultat care duce inevitabil la declanșarea grevei, în lipsa unor soluții concrete și ferme, potrivit unei postări de pagina de Facebook a sindicatului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat existența unei garanții de 90% că unitățile sanitare publice cu paturi și serviciile publice de ambulanță vor fi exceptate de la reducerea preconizată, ca rezultat al eforturilor comune pentru menținerea funcțională a sistemului.

Negocierile continuă până la materializarea acestei garanții, indiferent de forma legislativă prin care va fi reglementată și, în perioada următoare, vor avea loc discuții separate pentru angajații din asistența socială, a mai transmis SANITAS.

Organizarea gărzilor și normarea personalului medical, în discuție la Ministerul Sănătății

La rândul său, ministrul Alexandru Rogobete a spus că a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” și ai Federației SANITAS, alături de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și Colegiul Medicilor din România (CMR). Discuțiile au vizat organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și normarea personalului medical.

Potrivit ministrului, întâlnirea a fost una tehnică și s-a concentrat pe teme care influențează direct funcționarea sistemului sanitar și siguranța pacienților, arată Rogobete pe Facebook.

Unul dintre subiectele centrale a fost reorganizarea sistemului de gărzi. Ministerul propune o structurare în trei tipuri distincte – gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență – cu mecanisme de plată diferențiate, în funcție de nivelul de responsabilitate și activitatea efectiv prestată. Scopul, susține Alexandru Rogobete, este ca regulile să reflecte realitatea din spitale și să elimine situațiile în care munca este remunerată uniform, indiferent de complexitate.

În același context, ministrul a abordat și informațiile din spațiul public privind posibile reduceri salariale.

„Nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%”, a transmis Rogobete, subliniind însă că susține plata corelată cu performanța, munca depusă și responsabilitatea profesională.

Un alt punct discutat a fost necesitatea unui nou normativ de personal. Ministrul Rogobete a afirmat că dimensionarea resursei umane nu mai poate fi făcută exclusiv în funcție de numărul de paturi și că este nevoie de criterii moderne, precum volumul de activitate, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale.

Ministerul Sănătății și partenerii sociali vor continua dialogul într-un grup de lucru dedicat, cu obiectivul de a transforma aceste direcții în măsuri concrete și sustenabile, cu impact asupra organizării activității medicale și a calității serviciilor pentru pacienți.

