Live TV

Reducerea de 10% a cheltuielilor de personal: Rogobete promite exceptarea spitalelor și ambulanțelor, după întâlnirea cu SANITAS

Data actualizării: Data publicării:
un pacient pe un pat de spital
Imagine cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Din articol
Organizarea gărzilor și normarea personalului medical, în discuție la Ministerul Sănătății

Unitățile sanitare publice cu paturi și serviciile de ambulanță ar putea fi exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, potrivit garanțiilor prezentate de ministrul Sănătății Alexandrul Rogobete la discuțiile de joi cu reprezentanții SANITAS. Dacă nu va exista această excepție, atunci Federația spune că greva devine inevitabilă.

Președintele Federației SANITAS Viorel Hușanu a prezentat rezultatul votului a peste 10.000 de salariați, un rezultat care duce inevitabil la declanșarea grevei, în lipsa unor soluții concrete și ferme, potrivit unei postări de pagina de Facebook a sindicatului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat existența unei garanții de 90% că unitățile sanitare publice cu paturi și serviciile publice de ambulanță vor fi exceptate de la reducerea preconizată, ca rezultat al eforturilor comune pentru menținerea funcțională a sistemului.

Negocierile continuă până la materializarea acestei garanții, indiferent de forma legislativă prin care va fi reglementată și, în perioada următoare, vor avea loc discuții separate pentru angajații din asistența socială, a mai transmis SANITAS.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Organizarea gărzilor și normarea personalului medical, în discuție la Ministerul Sănătății

La rândul său, ministrul Alexandru Rogobete a spus că a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” și ai Federației SANITAS, alături de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și Colegiul Medicilor din România (CMR). Discuțiile au vizat organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și normarea personalului medical.

Potrivit ministrului, întâlnirea a fost una tehnică și s-a concentrat pe teme care influențează direct funcționarea sistemului sanitar și siguranța pacienților, arată Rogobete pe Facebook.

Unul dintre subiectele centrale a fost reorganizarea sistemului de gărzi. Ministerul propune o structurare în trei tipuri distincte – gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență – cu mecanisme de plată diferențiate, în funcție de nivelul de responsabilitate și activitatea efectiv prestată. Scopul, susține Alexandru Rogobete, este ca regulile să reflecte realitatea din spitale și să elimine situațiile în care munca este remunerată uniform, indiferent de complexitate.

În același context, ministrul a abordat și informațiile din spațiul public privind posibile reduceri salariale.

„Nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%”, a transmis Rogobete, subliniind însă că susține plata corelată cu performanța, munca depusă și responsabilitatea profesională.

Un alt punct discutat a fost necesitatea unui nou normativ de personal. Ministrul Rogobete a afirmat că dimensionarea resursei umane nu mai poate fi făcută exclusiv în funcție de numărul de paturi și că este nevoie de criterii moderne, precum volumul de activitate, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale.

Ministerul Sănătății și partenerii sociali vor continua dialogul într-un grup de lucru dedicat, cu obiectivul de a transforma aceste direcții în măsuri concrete și sustenabile, cu impact asupra organizării activității medicale și a calității serviciilor pentru pacienți.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
vladimir-putin-karin-kneissl
5
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident lugojel E70
Accidentul de pe DN6: care este starea răniților. Ministrul Sănătății, în contact cu omologul din Grecia
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este gata sută la sută
alexandru Rogobete face declaratii
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare
asistente pe hol in spital
Spitale din București, în continuare fără căldură. Care sunt unitățile afectate și ce soluții anunță Ministerul Sănătății
rogobete 3
Alexandru Rogobete: „România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, o lege raţională a malpraxisului, nu de cârpeli”
Recomandările redacţiei
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
Ultimele știri
Uniunea Europeană a desemnat Garda Revoluționară Islamică din Iran drept grupare teroristă
Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial
Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Băiatul de 13 ani a fost lăsat liber
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN