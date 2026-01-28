Live TV

Accidentul de pe DN6: care este starea răniților. Ministrul Sănătății, în contact cu omologul din Grecia

accident lugojel E70
Foto: captură video Lugoj Live Facebook / Colaj Digi24.ro

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri dimineaţă, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul din judeţul Timiş, în care şapte cetăţeni greci au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Doi dintre răniţi au 20 de ani, iar al treilea 28, toţi suferind leziuni multiple, dar sunt stabili.

„Transmit, înainte de toate, condoleanţe familiilor îndoliate şi tuturor celor afectaţi de tragicul accident rutier din localitatea Lugojel. În urma evenimentului, au fost înregistrate 10 victime, dintre care, din păcate, 7 persoane şi-au pierdut viaţa. Am fost în contact direct cu ministrul Sănătăţii din Grecia, având în vedere că persoanele implicate sunt cetăţeni greci, pentru coordonarea situaţiei şi informarea corectă a autorităţilor”, a scris, miercuri dimineaţă, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Acesta a precizat că la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara au fost transportaţi trei pacienţi de sex masculin, cu vârste de 20, 20 şi 28 de ani, care au rămas internaţi.

Ministrul precizează care este starea victimelor:

  • un pacient la Politraumatologie (Casa Austria) – politraumatisme multiple şi contuzii pulmonare bilaterale
  • un pacient la Ortopedie – fractură aripă sacrată
  • un pacient la Neurochirurgie – hemoragie subarahnoidiană minimă şi policontuzii

„În urma stabilizării şi evaluărilor medicale, pacienţii sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă şi tratament de specialitate. Situaţia medicală rămâne dinamică şi este atent supravegheată de echipele medicale”, a mai transmism ministrul.

Rogobete a mulţumit personalului medical „pentru intervenţia rapidă şi profesionistă într-un context extrem de dificil”.

Accidentul a avut loc marţi, în judeţul Timiş, fiind implicat un microbuz cu capacitate 8+1 în care se aflau 10 persoane, suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic.

Aceştia erau în drum spre Franţa, unde echipa favorită va întâlni Olympique Lyon în Liga Europa.

Marţi seară, sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului, ulterior deplasându-se la spitalul unde sunt internaţi cei trei răniţi.

