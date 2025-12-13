Live TV

Ministrul Rogobete anunță că marți se va ști dacă bacteria din instalaţia de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată

Data publicării:
rogobete 2
Alexandru Rogobete. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat.

"Cel mai probabil că marţi vom şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas din instalaţie a fost eliminat sau nu şi, dacă a fost eliminat, activitatea medicală va funcţiona în condiţii optime. Dacă nu a fost eliminat, atunci vom relua această procedură şi vom funcţiona cu spitalul în alertă epidemiologică. Dar nu este în momentul de faţă o situaţie critică în acea unitate sanitară", a afirmat ministrul, citat de Agerpres.

E a reiterat faptul că a fost creată o celulă de criză la Ministerul Sănătăţii în urma acestei situaţii.

"Avem două spitale de urgenţă din Bucureşti, respectiv Spitalul Judeţean din Suceava, care sunt pregătite să preia pacienţi, în cazul în care se impune un transfer al pacienţilor sau în cazul în care se prezintă în unitatea de urgenţă pacienţi cu urgenţe majore care nu pot fi trataţi în unitatea sanitară (...). Am dispus Direcţiei de Sănătate Publice să verifice, să recolteze probe microbiologice, atât de pe suprafeţe, cât şi de pe tegumentele pacienţilor şi ale personalului medical din mai multe puncte din unitatea sanitară. Aceste rezultate vor fi disponibile mâine şi, sigur, în funcţie de rezultatele microbiologice şi în funcţie de evoluţie vom lua deciziile în cunoştinţă de cauză. Am vrut, am insistat să ajungă azi-noapte la spital pentru că în urma evenimentelor neplăcute pe cale le-am avut cu acest spital în august, am vrut să coordonez eu la nivel local această situaţie", a declarat Alexandru Rogobete.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
4
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
5
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
paciet in pat de spital
Suspiciune de botulism în Vrancea. Două femei au ajuns de urgență la spital după ce au mâncat alimente din conserve
perfuzie in mana unui copil, la spital
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iaşi, unde a fost găsită o bacterie în apa de la robinet
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Situație de criză la Iași. La Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa peste nivelul admis
studenti la examen
Universitatea din România care acoperă din fonduri proprii, pentru 100 de studenți, banii de burse tăiați de Guvern. Ce sume oferă
Screenshot 2025-12-11 213522
„Justiție, nu corupție”. Proteste în București, Cluj și Iași: manifestanții au cerut demiteri la vârful Justiției și reforme imediate
Recomandările redacţiei
Construcție militară în Belarus
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita...
Tren Ucraina
Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova. Tren pe...
FED PROTEST PIATA VICTORIEI CAMERA MOBILA 131225 R4_40362
Protestele pentru independența justiției continuă. Românii ies în...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa...
Ultimele știri
Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american
Turist rănit grav după ce a căzut în Munții Făgăraș. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea lui
Reacția lui Trump după publicarea imaginilor din dosarul Epstein: „Are fotografii cu toată lumea. Nu e mare lucru”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Nemaivăzut în România! Mirel Rădoi, achiziție uluitoare de 250.000 de euro, la o lună de la despărțirea de U...
Adevărul
Moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după loviturile la cap. Este vizat iubitul cu 50 de ani mai tânăr...
Playtech
Locul din bucătărie în care este așezat frigiderul poate influența consumul de energie. Unde ar trebui...
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță care pensionari iau bani în plus la pensie în 2026. „Puterea de cumpărare, prea mică”
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție