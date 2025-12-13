Ministrul Rogobete anunță că marți se va ști dacă bacteria din instalaţia de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat.

"Cel mai probabil că marţi vom şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas din instalaţie a fost eliminat sau nu şi, dacă a fost eliminat, activitatea medicală va funcţiona în condiţii optime. Dacă nu a fost eliminat, atunci vom relua această procedură şi vom funcţiona cu spitalul în alertă epidemiologică. Dar nu este în momentul de faţă o situaţie critică în acea unitate sanitară", a afirmat ministrul, citat de Agerpres.

E a reiterat faptul că a fost creată o celulă de criză la Ministerul Sănătăţii în urma acestei situaţii.

"Avem două spitale de urgenţă din Bucureşti, respectiv Spitalul Judeţean din Suceava, care sunt pregătite să preia pacienţi, în cazul în care se impune un transfer al pacienţilor sau în cazul în care se prezintă în unitatea de urgenţă pacienţi cu urgenţe majore care nu pot fi trataţi în unitatea sanitară (...). Am dispus Direcţiei de Sănătate Publice să verifice, să recolteze probe microbiologice, atât de pe suprafeţe, cât şi de pe tegumentele pacienţilor şi ale personalului medical din mai multe puncte din unitatea sanitară. Aceste rezultate vor fi disponibile mâine şi, sigur, în funcţie de rezultatele microbiologice şi în funcţie de evoluţie vom lua deciziile în cunoştinţă de cauză. Am vrut, am insistat să ajungă azi-noapte la spital pentru că în urma evenimentelor neplăcute pe cale le-am avut cu acest spital în august, am vrut să coordonez eu la nivel local această situaţie", a declarat Alexandru Rogobete.

