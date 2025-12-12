Live TV

Data actualizării: Data publicării:
smurd ambulanta elicopter
Foto: Alexandru Rogobete/ Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” au fost neconforme. A fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile. La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse: spitalele de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”; Spitalul Județean de Urgență Suceava;  precum și alte unități sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete scrie vineri seară pe Facebook că, în data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară - Spitalul Clinic de Urgențǎ pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.  

„Rezultatele indică următoarele neconformități: 

Examen chimic 

  • 7 din cele 8 probe analizate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă.

Examen microbiologic 

  • 6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare, prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile;
  • În 6 din cele 8 probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis”, conform ministrului.

Acesta transmite că, pentru coordonarea directă a intervenției la nivel local, se deplasează la Iași, unde va gestiona situația împreună cu DSU, ISU și Prefectul, în cadrul mecanismelor instituționale de intervenție.

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse: 

  • spitalele de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”;
  • Spitalul Județean de Urgență Suceava;
  • precum și alte unități sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății.

„Prioritatea este gestionarea situației la nivel local, însă, dacă evoluția nu poate fi controlată în condiții de siguranță maximă, sistemul este pregătit pentru intervenție rapidă. 

Totodată, am dispus DSP Iași testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului și pentru a asigura intervenții rapide, în funcție de rezultate. 

Situația este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice și a recomandărilor specialiștilor în sănătate publică. 

Vom reveni cu informații oficiale actualizate pe măsură ce apar date noi. Datele sunt in dinamicǎ”, mai arată mesajul ministrului Rogobete.

Pseudomonas aeruginosa este o bacterie care se găsește frecvent în sol și în apă. Deși poate fi inofensivă la persoanele sănătoase, această bacterie poate deveni periculoasă în spitale, mai ales pentru cei care sunt deja bolnavi sau au un sistem imunitar slăbit. Poate infecta diferite părți ale corpului, ducând la infecții respiratorii, ale tractului urinar, fluxului sanguin (bacteriemie), ale pielii și ale țesuturilor moi sau infecții ale urechii. Pseudomonas aeruginosa la bebeluşi şi copii poate provoca infecții grave, în special la cei născuți prematur sau cu un sistem imunitar slăbit. 

Editor : Alexandru Costea

