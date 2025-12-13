Live TV

Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iaşi, unde a fost găsită o bacterie în apa de la robinet

Ministerul Sănătății anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iași, după ce analizele de laborator au arătat prezența unei bacterii în apa de la robinet. Internările au fost sistate. Doar urgenţele majore vor fi preluate în această unitate, iar pacienții, aparținătorii și personalul medical vor primi apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, anunță ministrul Sănătății, Aelexandru Rogobete, care a mers de urgență aseară la Iași. În acest moment, în secția ATI sunt 10 pacienți internați. Aceștia nu vor fi transferați. La acest spital, șapte copii care erau internați la terapie intensivă au murit în toamnă după ce au luat o baterie periculoasă.

„Analizele efectuate de DSP Iaşi au evidenţiat, în două rânduri, scăderi ale concentraţiei de clor rezidual liber — parametru esenţial pentru asigurarea dezinfecţiei apei potabile — sub limita minim admisă. Această situaţie a favorizat colonizarea microbiologică a reţelei de apă din spital, motiv pentru care a fost necesară intervenţia imediată a autorităţilor sanitare”, a scris pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce a analizat situaţia din spital.

Acesta a precizat că, în cursul nopţii, a dispus DSP Iaşi recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice şi fizico-chimice din mai multe puncte ale unităţii sanitare (ATI, bloc operator, UPU, secţii medicale, punct termic), precum şi recoltarea de probe microbiologice de pe suprafeţe şi tegumente, atât de la pacienţi, cât şi de la personalul medical.

Rezultatele sunt în curs de procesare.

Rogobete a anunțat că a dispus sistarea internărilor şi a intervenţiilor chirurgicale programate, precum şi limitarea temporară a activităţii medicale, până la confirmarea de către DSP a obţinerii unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic şi chimic.

De asemenea, a fost decisă redirecţionarea cazurilor critice din UPU către alte unităţi sanitare, pentru asigurarea continuităţii actului medical în condiţii de maximă siguranţă.

Vor fi aplicate de urgenţă măsuri suplimentare de dezinfecţie cu substanţe clorigene, urmate de monitorizare şi control microbiologic strict.

„Totodată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a decis scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantităţi de 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienţilor, aparţinătorilor şi personalului medical, pentru a asigura continuitatea activităţii în condiţii de siguranţă, până la remedierea completă a situaţiei. A fost dispusă, de asemenea, sistarea consumului apei din reţeaua internă a spitalului, până la obţinerea unor rezultate conforme.

Am verificat personal situaţia la faţa locului, iar în cazul în care se va impune transferul unui număr mai mare de pacienţi de la Spitalul „Sf. Maria” către Bucureşti, suntem pregătiţi să facem acest lucru imediat”, a mai spus ministrul, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că se ţine legătura cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), care poate mobiliza resursele necesare pentru organizarea unui transfer multiplu de pacienţi către spitalele din Bucureşti, în condiţii de siguranţă deplină.

În paralel, la nivelul Ministerului Sănătăţii a fost constituită o celulă de criză, în care au fost integrate şi coordonate Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Marie Curie”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Dr. Victor Gomoiu” (Complexul Pediatric Bucureşti) şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava.

„Aceste unităţi sunt în stand-by operaţional şi sunt pregătite să preia urgenţele majore pediatrice, dacă situaţia o va impune, până la rezolvarea completă a situaţiei de la Iaşi. Este important de subliniat că toate aceste măsuri au caracter preventiv. Ele au rolul de a evita apariţia unui eveniment epidemiologic, fiind măsuri de siguranţă şi responsabilitate, luate anticipativ pentru a preveni riscuri care, în lipsa unei intervenţii rapide, ar putea scăpa de sub control. Nu vorbim despre un focar activ, ci despre o intervenţie fermă, corectă şi transparentă”, a explicat ministrul.

Situaţia este monitorizată permanent de Ministerul Sănătăţii, Inspecţia Sanitară de Stat şi DSP Iaşi.

