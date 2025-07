Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit marți, în exclusivitate la Digi24, despre situația concediilor medicale eliberate anul trecut. Rogobete a spus că din primele date reiese că zeci de medici au dat concedii medicale într-un număr atât de mare încât are „semne de întrebare”, pentru că „fizic nu este posibil în opt ore de lucru să eliberezi atât de multe concedii medicale”. Ministrul a mai subliniat faptul că foarte mulți bani s-au dus anual în aceste „concedii medicale fictive pentru a plăti anumite vacanțe pentru anumite persoane”, în loc să fie alocați bolnavilor din spitale.

„Concediile medicale au fost un subiect extrem de discutat în spațiul public. Anumite persoane au înțeles demersul și l-au apreciat. Alte persoane au fost contra lui. Sigur, fiecare poate avea o opinie de care noi ținem cont, însă eu nu pot să fiu de acord ca în sistemul de sănătate să luăm de la gura bolnavilor, din spital sume importante. Aici vorbim de peste un miliard două sute de mii pe an, bani care se duc în aceste concedii medicale fictive pentru a plăti anumite vacanțe pentru anumite persoane care nu reușesc altfel. Pentru că, vedeți dumneavoastră, atunci când am solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate situația concediilor medicale pentru anul 2024, am observat în acea statistică anumite creșteri nejustificate a numărului de concedii exact înainte de zilele libere - 1 mai, 1 iunie, sau acele zile când se creează punțile de concedii, zile de sărbătoare și așa mai departe”, a afirmat Alexandru Rogobete.

„Este de netolerat”

„Din punctul meu de vedere, este de netolerat și cu toții ar trebui să marșăm în această mini-reformă, până la urmă, care salvează sume importante și care descurajează, care va descuraja. Acest control, nu vreau să generalizez, în primul rând, din analizele preliminare pe care le am în urma corpului de control, inițial s-a făcut doar o analiză informatică, apoi se va verifica și situația la fața locului, dar există, într-adevăr, nu mulți, dar există zeci de medici care au eliberat un număr de concedii medicale atât de mare încât eu am semne de întrebare, pentru că fizic nu este posibil în opt ore de lucru să eliberezi atât de multe concedii medicale. Acestea au în spate diagnostice, investigații, adică nu este o simplă hârtie pe care o completează cineva. Vom analiza cifrele”, a completat ministrul.

Este un fenomen larg răspândit, se vede deja din cifre acest lucru. Intenția mea este să stopăm acest fenomen pe cât se poate. Eu sunt conștient că nu îl vom reduce la zero, dar îl vom stopa pe cât se poate și, de ce nu, să realizăm modificări legislative care să reducă pe viitor acest fenomen.

„Primele măsuri concrete despre care o să pot vorbi, le vom afla atunci când avem raportul corpului de control finalizat și când vom înțelege exact care a fost fenomenul și care a fost metoda, dacă doriți, prin care au fost eliberate aceste concedii nejustificate, și se vede cu ochiul liber”, a precizat Rogobete.

„Nu concediile vor rezolva reforma din sănătate, dar reprezintă o etapă importantă”

Întrebat dacă s-au făcut sesizări către Colegiul Medicilor sau către Parchet, ministrul nu a confirmat, pentru că nu este finalizat raportul corpului de control.

„Către Parchet, nu, pentru că nu avem raportul corpului de control finalizat. În toată această perioadă am discutat cu Colegiul Medicilor, am discutat cu profesioniști din sănătate, cu manageri de spitale, cu oameni de bună credință care au apreciat acest demers. Eu am fost la un moment dat criticat că atât de multe probleme sunt în sănătate încât exact concediile erau rezolvarea situației. Nu, nu concediile vor rezolva reforma din sănătate, dar reprezintă o etapă importantă în această reformă despre care tot vorbim de atât de atât de mult timp”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Chestionat cu privire la modul în care ar putea fi identificat un concediu medical real față de unul fictiv, Rogobete a precizat că acest lucru se observă prin „modul de acordare”.

„Modul de acordare, și este adevărat, dar prin modul de acordare al concediilor medicale eu cred că vom putea controla pe viitor acest fenomen”, a mai spus ministrul Sănătății.

Editor : Liviu Cojan