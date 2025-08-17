Live TV

O nouă bacterie în apa Mării Negre: Este extrem de periculoasă pentru copii, iar infecția se poate lua și din fructele de mare

Imagini de la plaja Modern din Constanta
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi

Atenție la un nou tip de bacterii care se găsește în mare! Este vorba de Vibrio, bacterie care se dezvoltă în ape calde, atunci când temperatura depășește 20°C. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Marea Neagră, dar și Marea Baltică și Marea Nordului sunt zone cu risc. Este extrem de periculoasă pentru copii, iar infecția se poate lua și din fructele de mare.

 

Bacteriile se înmulțesc în momentul în care apa mării trece de 20°C, iar nivelul de salinitate scade. În Marea Neagră, de exemplu, apa ajunge frecvent în perioada verii la 26°C. Iar specialiștii de la Centrul European de Prevenirea și Controlul Bolilor avertizează că apa tot mai caldă a mării favorizează înmulțirea explozivă a acestor bacterii de genul Vibrio, care provoacă afecțiuni digestive.

Marea Baltică și Marea Nordului sunt, de asemenea zone cu risc, alături de Marea Neagră, iar în aceste condiții consumul de fructe de mare din aceste surse poate fi extrem de dăunător atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Și o baie în mare ne poate îmbolnăvi dacă avem leziuni sau tăieturi la nivelul pielii. Dacă microbul ajunge în sânge, poate să cauzeze septicemie, însă în 80% din cazuri provoacă gastroenterite sau iritații la nivelul pielii. Specialiștii recomandă să gătim foarte bine fructele de mare înainte să le consumăm. Și dacă vrem să facem o baie în mare, dar avem leziuni pe piele, să le acoperim cu un plasture. Acest risc se menține unul ridicat și pentru anii care urmează, având în vedere fenomenul de încălzire globală.

„În primul rând, sunt baterii care se dezvoltă la o temperatură ceva mai ridicată și la un anumit grad de salinitate. Iată, se vorbește despre apa de mare, dar în același timp putem vorbi despre apă sărată, care poate fi prezentă și în piscine în această perioadă de timp și în general în locuri unde se face baie în această perioadă de timp. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, în special pentru cei mici, dar poate și pentru cei adulți, la controlul din punct de vedere medical, la controalele care se fac din punct de vedere bacteriologic în zonele în care mergem să facem baie. În același timp s-a subliniat posibilitatea transmiterii pe cale digestivă a unor astfel de infecții.

În ceea ce privește fructele de mare sau pește insuficient preparat din punct de vedere termic, din nou spun, trebuie să ne bucurăm de vacanțe și de aceste mâncăruri care sigur sunt caracteristice sezonului cald, dar trebuie să fim mai atenți din punct de vedere al cum arată locația unde mâncăm, la cum arată mâncarea, la cum miroase mâncarea, adică să ne folosim propriile simțuri atunci când mergem să consumăm în locuri publice astfel de preparate de risc, cum sunt preparate din fructele de mare și pești, care eventual sunt insuficient preparate din punct de vedere termic și de aceea subliniez faptul să preferăm tipuri de mâncare în care să preferăm să fie bine preparate din punct de vedere termic, pentru că prepararea termică ne asigură pe noi, o dată în plus, cu o serie de agenți invecțioși, printre care se numără și această bacterie despre care vorbim, sunt distruse prin căldură,” a explicat Carmen Doroboț, medic primar specialist în boli infecțioase.

Editor : A.P.

